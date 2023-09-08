Петербурженке, задержанной за попытку поджечь военкомат, суд избрал запрет определенных действий

Петербурженке, задержанной за попытку поджечь военкомат на Диагональной улице, Выборгский районный суд избрал меру пресечения. Следствие просило заключить 59-летнюю женщину под стражу, но суд отказал и избрал запрет определенных действий, сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов города.

После попытки поджога было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (п. а, в ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, 7 сентября женщина вступила в сговор с неустановленными лицами на совершение теракта. Она, как полагают следователи, согласно отведенной ей роли, имея при себе не менее 3 бутылок с горючей смесью, подошла к зданию призывного пункта военкомата, подожгла указанные смеси в бутылках и бросила их в дверь запасного выхода.



Как писала «Фонтанка», по предварительной информации, задержанная за поджог петербурженка говорила, что ничего плохого не хотела, а лишь защищала свою собственность. По ее словам, телефонные мошенники под видом якобы «сотрудников силовых структур» убедили ее взять кредиты на сумму 3 млн рублей в разных банках и перевести на «безопасные счета». После началась операция по «спасению квартиры» с помощью кредита под залог недвижимости, а потом «фиктивной» продажи. Так женщина лишилась квартиры и суммы в 6 млн рублей.

