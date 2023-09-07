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    «Разбила стекло и подожгла дверь». Стали известны подробности попытки нападения на Выборгский военкомат

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    Поджигательница военкомата Выборгского района объяснила свой поступок указаниями мошенников. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 сентября.

    Сама попытка диверсии произошла около 19.00. Злоумышленница разбила стекло, облила дверь военного комиссариата горючей смесью и подожгла. При этом она снимала свои действия на телефон.

    Поступок не был детской шалостью — поджигательница оказалась взрослой дамой. После задержания она пояснила, что следовала указаниям мошенников, которые ей давали по телефону.

    Ранее «Фонтанка» описывала схему, по которой мошенники склоняют россиян к терактам и диверсиям. В ход идут предложения спастись от кредитов, помочь с поимкой аферистов и угрозы близким.

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