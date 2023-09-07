«Разбила стекло и подожгла дверь». Стали известны подробности попытки нападения на Выборгский военкомат

Поджигательница военкомата Выборгского района объяснила свой поступок указаниями мошенников. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 сентября.



Сама попытка диверсии произошла около 19.00. Злоумышленница разбила стекло, облила дверь военного комиссариата горючей смесью и подожгла. При этом она снимала свои действия на телефон.

Поступок не был детской шалостью — поджигательница оказалась взрослой дамой. После задержания она пояснила, что следовала указаниям мошенников, которые ей давали по телефону.