    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.2eur105.28

    Больше не поджог. Задержанную у военкомата Выборгского района Петербурга обвиняют в покушении на теракт

    2752
    26 комментариев

    Уголовное дело по статье «Покушение на теракт» возбудили после попытки поджога военкомата Выборгского района Петербурга.

    По предварительной информации, задержанная 59-летняя петербурженка говорит, что ничего плохого не хотела, лишь защищала свою собственность, стало известно «Фонтанке» 8 сентября.

    Телефонные мошенники под видом сотрудников банка позвонили работнице одного из городских ГУПов 19 июля. Женщина лежала дома с температурой, и её легко убедили, что некто пытается взять на нее кредит. На помощь пришел «сотрудник ФСБ» Глеб Викторович. Под его телефонным руководством петербурженка с 19 по 24 июля взяла в разных банках города кредитов на 3 млн рублей. Деньги она перевела на «безопасные счета».

    Потом за даму якобы взялся уже другой «эфэсбэшник». Он запугал её тем, что квартиру, где она живет с мужем, выставили на черном рынке квартир Москвы и надо срочно ее спасать, взяв вредит под залог недвижимости, а потом и вовсе «фиктивно» продать. Так женщина лишилась квартиры и суммы в 6 млн рублей.

    Накануне похода в военкомат женщине снова позвонили и сообщили, что её главный обидчик — мошенник, работает в здании на Диагональной улице, 4, корпус 2. Там, где расположен военкомат. Дальше ей рассказали, как сделать три бутылки с зажигательной смесью, а потом проконтролировали, чтобы она их бросила.

    В момент задержания связь прервалась.

    Ранее «Фонтанка» описывала схему, по которой мошенники склоняют россиян к терактам и диверсиям. В ход идут предложения спастись от кредитов, помочь с поимкой аферистов и угрозы близким.

    В МВД предупреждали, что звонки с предложениями поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры преступники стали массово использовать в начале августа. Как полагают, следы ведут на Украину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенникиПоджогПоджог военкоматаЗадержание
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close