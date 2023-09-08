Больше не поджог. Задержанную у военкомата Выборгского района Петербурга обвиняют в покушении на теракт

Уголовное дело по статье «Покушение на теракт» возбудили после попытки поджога военкомата Выборгского района Петербурга.
По предварительной информации, задержанная 59-летняя петербурженка говорит, что ничего плохого не хотела, лишь защищала свою собственность, стало известно «Фонтанке» 8 сентября.
Телефонные мошенники под видом сотрудников банка позвонили работнице одного из городских ГУПов 19 июля. Женщина лежала дома с температурой, и её легко убедили, что некто пытается взять на нее кредит. На помощь пришел «сотрудник ФСБ» Глеб Викторович. Под его телефонным руководством петербурженка с 19 по 24 июля взяла в разных банках города кредитов на 3 млн рублей. Деньги она перевела на «безопасные счета».
Потом за даму якобы взялся уже другой «эфэсбэшник». Он запугал её тем, что квартиру, где она живет с мужем, выставили на черном рынке квартир Москвы и надо срочно ее спасать, взяв вредит под залог недвижимости, а потом и вовсе «фиктивно» продать. Так женщина лишилась квартиры и суммы в 6 млн рублей.
Накануне похода в военкомат женщине снова позвонили и сообщили, что её главный обидчик — мошенник, работает в здании на Диагональной улице, 4, корпус 2. Там, где расположен военкомат. Дальше ей рассказали, как сделать три бутылки с зажигательной смесью, а потом проконтролировали, чтобы она их бросила.
В момент задержания связь прервалась.