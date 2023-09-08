Больше не поджог. Задержанную у военкомата Выборгского района Петербурга обвиняют в покушении на теракт

Уголовное дело по статье «Покушение на теракт» возбудили после попытки поджога военкомата Выборгского района Петербурга.



По предварительной информации, задержанная 59-летняя петербурженка говорит, что ничего плохого не хотела, лишь защищала свою собственность, стало известно «Фонтанке» 8 сентября.



Телефонные мошенники под видом сотрудников банка позвонили работнице одного из городских ГУПов 19 июля. Женщина лежала дома с температурой, и её легко убедили, что некто пытается взять на нее кредит. На помощь пришел «сотрудник ФСБ» Глеб Викторович. Под его телефонным руководством петербурженка с 19 по 24 июля взяла в разных банках города кредитов на 3 млн рублей. Деньги она перевела на «безопасные счета».

