«Пока обстановка спокойная». СНТ в Парголово, где содержали цирковых медведей, ожидают проверки

В СНТ «Гипроникель» в Парголово, где на одном из участков до недавних пор содержали двух цирковых медведей, грядут проверки. Визит надзорных ведомств может коснуться не только главы СНТ, но и местных жителей. Об этом «Фонтанке» стало известно во вторник, 16 июля.

«Пока обстановка спокойная распоряжения о проверке не было. Но нам [жителям СНТ] есть предписание, чтобы мы озаботились проверкой в этом году. <…> Если кто-то содержит животных, им надо будет об этом отчитаться. Вопросов касаемо содержания животных ко мне пока не поступало», — рассказал в беседе с нашим изданием представитель СНТ Алексей Иванов.



Кроме того, по данным «Фонтанки», к концу недели местным жителям предстоит предоставить к осмотру свои участки. На частных территориях будут не только проверять наличие или отсутствие животных, но и искать возможные очаги антисанитарии, в том числе свалки.



Как подтвердили в прокуратуре Петербурга, к проверке приступил природоохранный прокурор. К управлению Россельхознадзора и Росприроднадзору дополнительных распоряжений в связи с произошедшим не поступало. Не запланированы проверки и комитетом по природопользованию. Там напомнили, что не занимаются надзором над содержанием диких животных в неволе.



«Мишки содержались в культурно-зрелищных целях на основании лицензии федерального Россельхознадзора», — еще раз подчеркнули в Росприроднадзоре.

В Управлении ветеринарии Петербурга заявили, что обратят внимание на содержание исключительно домашних животных при наличии соответствующих заявок, которых к настоящему моменту не поступало.

«Фонтанке» также стала известна судьба второго медведя, который содержался вместе с тем, что задрал свою хозяйку. В день трагедии хищника усыпили транквилизаторами и вывезли из садоводства. Медведь не пережил наркоз и умер.



Трагедия в СНТ «Гипроникель» в Парголово произошла поздним вечером 11 июля. Около половины восьмого вечера в полицию обратился 16-летний сын дрессировщицы. Юноша рассказал, что его мать кормила животных ужином, когда один из них набросился на нее. Вольер остался незакрытым, а сам молодой человек успел убежать в безопасное место. Погибшей оказалась профессиональная дрессировщица Алёна Маслянова.

