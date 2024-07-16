«Пока обстановка спокойная». СНТ в Парголово, где содержали цирковых медведей, ожидают проверки

В СНТ «Гипроникель» в Парголово, где на одном из участков до недавних пор содержали двух цирковых медведей, грядут проверки. Визит надзорных ведомств может коснуться не только главы СНТ, но и местных жителей. Об этом «Фонтанке» стало известно во вторник, 16 июля.
«Пока обстановка спокойная распоряжения о проверке не было. Но нам [жителям СНТ] есть предписание, чтобы мы озаботились проверкой в этом году. <…> Если кто-то содержит животных, им надо будет об этом отчитаться. Вопросов касаемо содержания животных ко мне пока не поступало», — рассказал в беседе с нашим изданием представитель СНТ Алексей Иванов.
Кроме того, по данным «Фонтанки», к концу недели местным жителям предстоит предоставить к осмотру свои участки. На частных территориях будут не только проверять наличие или отсутствие животных, но и искать возможные очаги антисанитарии, в том числе свалки.
Как подтвердили в прокуратуре Петербурга, к проверке приступил природоохранный прокурор. К управлению Россельхознадзора и Росприроднадзору дополнительных распоряжений в связи с произошедшим не поступало. Не запланированы проверки и комитетом по природопользованию. Там напомнили, что не занимаются надзором над содержанием диких животных в неволе.
«Мишки содержались в культурно-зрелищных целях на основании лицензии федерального Россельхознадзора», — еще раз подчеркнули в Росприроднадзоре.
В Управлении ветеринарии Петербурга заявили, что обратят внимание на содержание исключительно домашних животных при наличии соответствующих заявок, которых к настоящему моменту не поступало.
«Фонтанке» также стала известна судьба второго медведя, который содержался вместе с тем, что задрал свою хозяйку. В день трагедии хищника усыпили транквилизаторами и вывезли из садоводства. Медведь не пережил наркоз и умер.
Трагедия в СНТ «Гипроникель» в Парголово произошла поздним вечером 11 июля. Около половины восьмого вечера в полицию обратился 16-летний сын дрессировщицы. Юноша рассказал, что его мать кормила животных ужином, когда один из них набросился на нее. Вольер остался незакрытым, а сам молодой человек успел убежать в безопасное место. Погибшей оказалась профессиональная дрессировщица Алёна Маслянова.
Семья принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. Два медведя, Варя и Даша прожили на участке 10 лет. Обитали они в гараже, а днем медведиц выводили в вольер. Семья описывала животных как спокойных и адекватных, которые не проявляли агрессию во время выступлений.
После произошедшего местные жители заявили, что ничего не знали о живущих по соседству медведях. О том, что известно о произошедшей в Парголово трагедии, читайте здесь.
Подробнее по погибшей женщине читайте в материале «"Предугадать поведение медведя сложно". Что известно о дрессировщице, которую задрал медведь в Парголово».