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    Набросился во время кормления. Стали известны подробности нападения медведя в Парголово

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    9 комментариев

    Профессиональную дрессировщицу в Выборгском районе Петербурга задрала девятилетняя бурая медведица, которая выступает с артистами не первый год. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 июля.

    О трагедии в садоводстве «Гипроникель» экстренным службам накануне около половины восьмого часа вечера рассказал 16-летний сын женщины. По его словам, мать кормила медведей ужином, когда один из них набросился на нее.

    Вольер остался незакрытым. Сам юноша успел убежать.

    Семья принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. На их участке живут два медведя — Варя и Даша. Они же выступали на арене в Подмосковье в 2020 году и привлекли внимание не только зрителей, но и сотрудников правоохранительных органов, когда Варя напала на своего хозяина.

    «По предварительным данным следствия, 1 октября в городе Реутов на территории цирка-шапито после представления дрессировщик и его 12-летний сын, который также принимал участие в представлениях, вели медведя в клетку. На улице, уже вне сцены, медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе и укусил его за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына и завёл зверя в клетку, при этом мужчина получил царапины на руках», — сообщали тогда в Следственном комитете.

    Максим Маслянов в своих комментариях для прессы настаивал, что медведица не снимала намордник и только поцарапала ребёнка.

    Варе на тот момент было пять лет. В шапито, в котором она тогда выступала, рассказывали, что обе медведицы родились в Башкирском питомнике в четвёртом поколении. Обе сладкоежки, но Варя отличается отменным аппетитом.

    Медведи жили в гараже на участке семьи. Днем их выводят в вольер. Полицейским их описали как спокойных и адекватных зверей. По словам сына, набросившаяся на мать медведица во время выступлений в цирке агрессию не проявляла.

    Пострадавшая умерла на месте. Одну медведицу застрелили сотрудники районной полиции. Вторую заперли и дали заряд транквилизаторов.

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    Комментарии 9

    Entrenador200512 Июл 2024 в 10:38
    Во как...я думал зверей просто кормят утром, днём и вечером.
    А этих оказывается "ужином" кормили, как людей.
    Может им ещё и полдник давали, и five o'clock с цейлонским чаем...
    А всё-таки не сделали из них мишек Тедди. Всё равно озверели.
    +0−0
    Zet12 Июл 2024 в 10:37
    что с Дашей? осваивает Варину программу?
    +0−0
    Slava_Rossii212 Июл 2024 в 10:31
    Если был уже звоночек с первым нападением, почему сразу не избавились от агрессивного зверя?
    И с чего бы зверю кидаться на кормящего? Там точно было просто кормление, а не какая-то дрессура?
    +1−0
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