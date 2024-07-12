Набросился во время кормления. Стали известны подробности нападения медведя в Парголово

Профессиональную дрессировщицу в Выборгском районе Петербурга задрала девятилетняя бурая медведица, которая выступает с артистами не первый год. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 июля.
О трагедии в садоводстве «Гипроникель» экстренным службам накануне около половины восьмого часа вечера рассказал 16-летний сын женщины. По его словам, мать кормила медведей ужином, когда один из них набросился на нее.
Вольер остался незакрытым. Сам юноша успел убежать.
Семья принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. На их участке живут два медведя — Варя и Даша. Они же выступали на арене в Подмосковье в 2020 году и привлекли внимание не только зрителей, но и сотрудников правоохранительных органов, когда Варя напала на своего хозяина.
«По предварительным данным следствия, 1 октября в городе Реутов на территории цирка-шапито после представления дрессировщик и его 12-летний сын, который также принимал участие в представлениях, вели медведя в клетку. На улице, уже вне сцены, медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе и укусил его за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына и завёл зверя в клетку, при этом мужчина получил царапины на руках», — сообщали тогда в Следственном комитете.
Максим Маслянов в своих комментариях для прессы настаивал, что медведица не снимала намордник и только поцарапала ребёнка.
Варе на тот момент было пять лет. В шапито, в котором она тогда выступала, рассказывали, что обе медведицы родились в Башкирском питомнике в четвёртом поколении. Обе сладкоежки, но Варя отличается отменным аппетитом.
Медведи жили в гараже на участке семьи. Днем их выводят в вольер. Полицейским их описали как спокойных и адекватных зверей. По словам сына, набросившаяся на мать медведица во время выступлений в цирке агрессию не проявляла.
Пострадавшая умерла на месте. Одну медведицу застрелили сотрудники районной полиции. Вторую заперли и дали заряд транквилизаторов.