Набросился во время кормления. Стали известны подробности нападения медведя в Парголово

Профессиональную дрессировщицу в Выборгском районе Петербурга задрала девятилетняя бурая медведица, которая выступает с артистами не первый год. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 июля.

О трагедии в садоводстве «Гипроникель» экстренным службам накануне около половины восьмого часа вечера рассказал 16-летний сын женщины. По его словам, мать кормила медведей ужином, когда один из них набросился на нее.

Вольер остался незакрытым. Сам юноша успел убежать.

Семья принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. На их участке живут два медведя — Варя и Даша. Они же выступали на арене в Подмосковье в 2020 году и привлекли внимание не только зрителей, но и сотрудников правоохранительных органов, когда Варя напала на своего хозяина.