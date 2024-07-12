«Предугадать поведение медведя сложно». Что известно о дрессировщице, которую задрал медведь в Парголово

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Следственный комитет Петербурга сообщил, что погибшая от лап медведя была профессиональной дрессировщицей и хищников у себя на участке содержала с 2015 года. Беглый поиск в интернете моментально высвечивает громкие имена, регалии, интервью, гастроли.



Цирковая династия

Семья погибшей принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. Отец ее мужа Максима — Исмар Маслянов, эквилибрист, жонглер, акробат и дрессировщик животных. В 1992 году он был признан заслуженным артистом России. Мать — Нонна Запашная, дочь Сергея Запашного, заслуженная артистка РСФСР. Впервые она вышла на сцену еще ребенком, уже в десять лет она стала лауреатом VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Тогда она исполнила тройное сальто с четырех рук на руки, и за этот трюк получила золотой жетон имени Акима Никитина.



В 1986 году Нонна и Исмар подготовили номер «Овчарки-наездники», где были задействованы собаки, лошади, пони и кошки. Тогда в номере участвовали и их дети — Мария и Максим.

«Наши династии всегда отличались большим трудолюбием и любовью к цирковому делу. От моих родственников мне передались эти качества — трудолюбие и любовь», — рассказывал он в одном из интервью.

Максим начинал как жонглёр-дрессировщик на лошадях в 1988 году в Союзгосцирке. В 2009 году его с женой наградили Почётным знаком «За заслуги в развитии российского цирка». В 2016 году они с женой начали работать с медведями.



«Никогда не думал, что судьба сведёт меня с бурыми медведями, хотя в программах они очень часто работали. Взяв медвежат, я стал замечать за ними то, на что никогда не обращал внимание. Эти животные обладают невероятными способностями. И к тому же являются думающими животными», — отметил тогда он.

Алена (настоящее имя — Альфия) начинала с дрессировки кошек. Ее первый номер с ними был дипломной работой мужа. В 2006 году они с мужем стали лауреатами национальной премии «Циркъ». В одном из интервью она говорила, что развивают российское цирковое искусство именно семейные цирки.



Дело родителей продолжил их 16-летний сын Александр — представитель пятого поколения цирковой династии Запашных ‒ Симадо ‒ Масляновых. Он занимается эквилибристикой на катушках, в 2018 году он стал обладателем «Золотого слона» на международном фестивале в цирке на Цветном бульваре, спустя год получил награду «Бронзовый клоун» на международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Эпизод в городе Реутов В 2020 году в городе Реутов после представления в цирке-шапито «Кудзинов» медведь поцарапал отца-дрессировщика и его сына. Предположительно, речь идет именно о семье погибшей: о них «Кудзинов» рассказывал как о своих артистах в социальных сетях.



1 октября в цирке-шапито в «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе после представления дрессировщик и его 12-летний сын, который также участвовал в шоу, вели медведя в клетку. Как тогда сообщал СК, на улице медведь стянул лапой намордник, прижал к себе мальчика и укусил его за голову. Отец отогнал медведя от сына и завел зверя в клетку.

Тогда подмосковный детский омбудсмен подтвердила, что мужчина получил укушенные раны кистей, 12-летний мальчик — раны головы. ГСУ СК РФ по Московской области организовали проведение доследственной проверки по факту причинения вреда здоровью по неосторожности.



Позже о ЧП Максим рассказывал в интервью «Подмосковье сегодня». Медведицу по кличке Варя переводили из большого вольера в малый, когда она увидела мимо пробегавшую собаку. На пути между ними оказался мальчик, на которого и напала Варя.

«Произошла внештатная ситуация, издержки профессии бывают у всех. Тем более наша подразумевает риски, и травмы — не редкость. Но мой сын — профессиональный артист в пятом поколении. <...> Медведица не снимала намордник, она лишь поцарапала ребенка. В травмпункте на раны установили специальные скобы, и все», — рассказал тогда отец-дрессировщик.



Медведица Варя после случившегося «замкнулась в себе». Ребенку госпитализация не потребовалась.

«Можем предположить, чего ожидать»

В 2016 году, по данным СПАРК, с дрессировщицей заключила контракт московская «Студия театрального искусства» на исполнение циркового номера. Сумма контракта — 391 тысяча рублей. В 2023 году ИП на имя погибшей получило бессрочную лицензию от Россельхознадзора на содержание и использование животных в цирках. В 2023 году супруги выступали с программой «Ехали медведи» в передвижном цирке «Малибу».



Одного из медведей они с мужем приводили к Николаю Дроздову в передачу «В мире животных».

«Действительно, предугадать поведение медведя сложно, но возможно при особом внимании. Так как мы с мужем полностью ухаживаем за своими медведями — кормим, убираем, готовим к работе, то видим настроение животного и можем предположить, что от него ожидать», — рассказывала Алена о работе с медведями.

Автор: Maxim Maslyanov / YouTube

Поздний вечер. 11 июля 2024 года. Максим вернулся из однодневной поездки в Москву и узнал, что его жены больше нет. Жуткий, почти нечеловеческий крик пронзил Парголово, и без того перепуганное новостями о сбежавших медведях. К телу Алены Максима не пускали — работают криминалисты. Горе придавило его к земле, полусидя он разговаривал сам с собой: «Зачем полезла, когда меня не было? Зачем?»

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