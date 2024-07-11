Погибшая от нападения медведя в Парголово женщина была профессиональной дрессировщицей

Женщина, погибшая от нападения медведя в Парголово на территории СНТ «Гипроникель», была профессиональной дрессировщицей и содержала хищников с 2015 года. Об этом 11 июля сообщает Следственный комитет Петербурга, который проводит проверку по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным «Фонтанки», женщина была 1973 года рождения. Медведя застрелили сотрудники полиции Выборгского района.

Второй хищник находится в специальном фургоне и не представляет опасности для окружающих, добавили в СК.