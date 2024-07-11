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    Погибшая от нападения медведя в Парголово женщина была профессиональной дрессировщицей

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    10 комментариев

    Женщина, погибшая от нападения медведя в Парголово на территории СНТ «Гипроникель», была профессиональной дрессировщицей и содержала хищников с 2015 года. Об этом 11 июля сообщает Следственный комитет Петербурга, который проводит проверку по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

    По данным «Фонтанки», женщина была 1973 года рождения. Медведя застрелили сотрудники полиции Выборгского района.

    Второй хищник находится в специальном фургоне и не представляет опасности для окружающих, добавили в СК.

    По предварительной информации, на женщину было оформлено ИП, животных она держала на законных основаниях.

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    Комментарии 10

    28028034811 Июл 2024 в 23:33
    Её не жалко. Мишку жаль
    +3−0
    Slava_Rossii211 Июл 2024 в 23:29
    Значит не такая уж и профессиональная.
    +3−0
    rozhkova.ntalya11 Июл 2024 в 23:24
    Профессиональная мучительница животных... ответила по полной программе.
    +4−0
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