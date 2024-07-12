Побег циркового медведя и две смерти. Что известно о кровавом вечере в Парголово

В четверг, 11 июля, жителей Выборгского района Петербурга потрясла новость о двух сбежавших медведях. Итогом незапланированной прогулки за пределами вольера стала гибель женщины и закономерный после этого отстрел медведя. «Фонтанка» собрала всё, что известно об инциденте.

О трагедии на территории СНТ «Гипроникель» в Парголово местные жители сообщили около 8 часов вечера. Хищник набросился на хозяйку, которая содержала на своем участке двух медведей. Пострадавшая скончалась на месте.

Фото: соцсети Поделиться Поделиться







К территории были направлены наряды экстренных служб, место оцепили. Собеседники «Фонтанки» подтвердили: на огороженной территории разгуливают два медведя, тело женщины невозможно забрать, пока они не заперты или не усыплены.

«Фонтанка.ру»

Вскоре местные услышали автоматную очередь. Одного из хищников, который, вероятно, и напал на женщину, застрелили сотрудники районной полиции. Второго медведя заперли, дали заряд транквилизаторов. К полуночи хищников погрузили в фургон и подготовили к перевозке.

«Фонтанка.ру»

Погибшая была профессиональной дрессировщицей и содержала хищников с 2015 года . По предварительной информации, на женщину 1973 года рождения было оформлено ИП, животных она держала на законных основаниях. Само ИП зарегистрировано в 2020 году, в том же Выборгском районе. Деятельность — организация отдыха и развлечений, фотография. Интересно, что, согласно СПАРК, в перечне нет видов деятельности, подлежащих лицензированию. При этом в системе госзакупок сохранился контракт на 35 номеров для Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, которые с кошками и енотами исполняла женщина.



Соседство с цирковыми хищниками для местных жителей не стало новостью. Как рассказал глава СНТ Алексей Иванов, участок, где содержали не только медведей, был огорожен «глухим забором». «Хозяева занимались цирковыми представлениями. Гастролировали с животными», — добавил он, уточнив, что в роковой вечер хищники не выбегали за ворота.



Следственный комитет России

Спустя несколько часов обстановка на месте трагедии оставалась напряженной и жуткой. В сумерках толпились зеваки, обсуждали инцидент и смотрели с телефона видео с застреленным медведем.

В стороне от них стоял молодой парень в жилетке МЧС — это сын погибшей дрессировщицы. На потерявшем мать мальчике не было лица, он звонил отцу — тот обещал скоро приехать.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Когда на место прибыл муж погибшей, Максим, сотрудники полиции не пустили его внутрь — «работает следствие». После безуспешных попыток увидеть место трагедии он громко закричал в окружающее пространство, а затем сел на землю возле забора. Вслух он сетовал, что супруга приблизилась к медведям в его отсутствие: «За что? Зачем полезла, когда меня не было? Зачем?». И пытался осознать итоги страшного вечера: «У меня забрали любимого человека, любимых животных, я всех любил».

Накануне трагедии мужчина поехал в Москву — «На один день, зачем..?»,- восклицал он. По словам Максима, супруга совершила ошибку — не надела намордник на животных, решив открыть клетку.

«Фонтанка.ру»

Получить комментарий от Росприроднадзора, в чьем ведении находятся животные в неволе, в день трагедии так и не получилось, хотя его сотрудники на месте, разумеется, были. Как и представители Управления ветеринарии и городского комитета по природопользованию, даром, что он отвечает только за диких животных. Председатель комитета Александр Герман подтвердил «Фонтанке», что зверей здесь держали порядка 10 лет. В сети сохранились видео выступлений дрессировщицы.

Автор: Maxim Maslyanov / YouTube

Следственный комитет Петербурга проводит проверку по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Полиция подтверждает: «Дикие животные содержались по данному адресу на законных основаниях, супружеская пара занималась цирковой деятельностью».