«Там часто гуляли с детьми». Новость о многолетнем соседстве с медведем удивила жителей Парголово

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





В СНТ «Гипроникель» в Парголово, где от лап медведя погибла профессиональная дрессировщица, в роковой вечер местных жителей насторожил необычно громкий вой собак. После в общем чате опубликовали предупреждение об опасности. О соседстве с хищником в округе тогда еще было неизвестно, первая версия — медведь вышел из леса. Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказал мужчина, живущий неподалеку от места трагедии.



«У нас участок метрах в ста от этого дома. У меня трое детей, вечером мы сидели перед домом, планировали на великах покататься, проехать по этой дороге, всегда там катаемся. Вдруг завыли собаки. Вот как-то нехарактерно. Они периодически воют, но вчера как-то уж совсем тоскливо. И я что-то взялся за телефон написать в чат, спросить, что там происходит, почему собаки воют так. А там — сообщение от председателя», — вспоминает мужчина.



В общем чате местных жителей попросили срочно вернуться в дома из-за медведя, который «вырвался на свободу и бегает по улицам». «Мы сразу решили, что это дикий медведь. Я всех загнал в дом, мы закрылись и смотрели с балкона второго этажа, что происходит вокруг. Было, мягко говоря, неприятно. Я, как и многие жители, не охотник, оружия, чтобы защититься, нет. Хорошо, что быстро приехали службы», — добавил мужчина.



По его словам, у ворот хозяев медведей на постоянной основе стоял большой фургон, часто рядом встречались микроавтобусы и прицепы. Напротив участка расположена единственная в СНТ мусорная площадка.



«Единственная помойка и единственная дорога в садоводство. Она сейчас временно перекрыта, там построена временная дорога в связи с ремонтом. Но там всегда народ, дети катаются на велосипедах. Мы гуляли, ездили, но не слышали животных, не чувствовали никакого запаха, не подозревали даже. Никогда на собраниях не поднимался вопрос наличия этих животных, сами хозяева, насколько я помню, не появлялись на местных мероприятиях, я с ними был незнаком. Представить то, что где-то за забором столько лет находятся дикие звери, мы просто не могли», — сказал мужчина.



О соседстве с хищниками не знали и проживающие с артистами цирка на одной улице. «В Сети писали и по телевизору говорили, что мы знали об этих животных, ничего подобного, в чате из-за этого даже небольшой скандал разгорелся. Вечером нам вдруг сказали, что медведь бегает по садоводству. Все были в ужасе, было сказано: сидите дома», — рассказала другая собеседница «Фонтанки».



Тех, кто знал о проживании хищников на территории СНТ, среди высказавшихся пользователей общего чата не нашлось. Сейчас местные жители намерены добиться проведения проверки по факту законности содержания медведей на участке.



Вечером 11 июля в Выборгском районе Петербурга медведь задрал женщину. Трагедия произошла на территории СНТ «Гипроникель» в Выборгском районе Петербурга. Жители Парголово слышали автоматные очереди — позже стало известно, что полицейские застрелили одного из медведей. Второго усыпили транквилизаторами и вывезли из садоводства. Семья погибшей принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. Подробнее читайте здесь и здесь.

