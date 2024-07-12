«Трагически погибла моя любовь». Муж дрессировщицы Алены Масляновой рассказал о своей боли

Супруг погибшей накануне дрессировщицы прокомментировал произошедшую в Парголово трагедию. На страничке убитой медведем женщины оставляют слова соболезнования и скорби.
Наполненные болью слова в соцсети Максима Маслянова появились 12 июля. «Вчера трагически погибла моя любовь, вторая половинка, никем незаменимая выдающаяся артистка цирка Алена Маслянова!» — написал он и закрылся от дальнейших комментариев.
Соболезнования переместились на страницу самой женщины. «Человек света, доброты и тепла… От Алёны исходило только положительное. Поверить в случившееся невозможно…» — пишут о цирковой артистке близкие.
Среди фотографий в ее соцсети не только медведицы, но и кошки — именно с них Алена Маслянова начинала карьеру. Дело родителей продолжает
Главное о том страшном вечере в Парголово, а также подробности из жизни представителей цирковой династии — в видеоистории, которую публикует телеграм-канал «Фонтанка SPb Online».