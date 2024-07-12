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    «Трагически погибла моя любовь». Муж дрессировщицы Алены Масляновой рассказал о своей боли

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    6 комментариев

    Супруг погибшей накануне дрессировщицы прокомментировал произошедшую в Парголово трагедию. На страничке убитой медведем женщины оставляют слова соболезнования и скорби.

    Наполненные болью слова в соцсети Максима Маслянова появились 12 июля. «Вчера трагически погибла моя любовь, вторая половинка, никем незаменимая выдающаяся артистка цирка Алена Маслянова!» — написал он и закрылся от дальнейших комментариев.

    Соболезнования переместились на страницу самой женщины. «Человек света, доброты и тепла… От Алёны исходило только положительное. Поверить в случившееся невозможно…» — пишут о цирковой артистке близкие.

    Среди фотографий в ее соцсети не только медведицы, но и кошки — именно с них Алена Маслянова начинала карьеру. Дело родителей продолжает 16-летний Александр. Сын Алены и Максима Масляновых занимается эквилибристикой на катушках. В 2018 году он стал обладателем «Золотого слона» на международном фестивале в цирке на Цветном бульваре, спустя год получил награду «Бронзовый клоун» на международном цирковом фестивале в Монте-Карло.

    Главное о том страшном вечере в Парголово, а также подробности из жизни представителей цирковой династии — в видеоистории, которую публикует телеграм-канал «Фонтанка SPb Online».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    МедведьЦирк
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    Комментарии 6

    28220199212 Июл 2024 в 19:46
    Животные не обманывают и не предают, просто они - животные - хищники и живут по своиз законам, как их не дрессируй...они смотрят на тебя как на еду!
    +0−0
    Tatar12 Июл 2024 в 19:40
    Опасная работа, потому и опасная. Жили рядом с такими сильными зверями, знали на что шли. Видимо зарабатывали на этом неплохо, потому и продолжали, рисковали. Так было, так будет.
    +0−0
    27917248112 Июл 2024 в 19:28
    Трагически погибли в этой истории только медведи, после трагической жизни в неподобающих условиях. Хватит уже жалостливых статей об эксплуататорах.
    +4−0
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