«Нужно на это реагировать». Путин заявил о необходимости запустить производство ракет средней и меньшей дальности

России надо начать производить и, возможно, размещать ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия США. Об этом 28 июня заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, США уже размещает ракеты средней и малой дальности в разных регионах мира, и это вызывает у России тревогу.



«Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения — в Данию, и вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», — отметил он.