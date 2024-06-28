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    «Нужно на это реагировать». Путин заявил о необходимости запустить производство ракет средней и меньшей дальности

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    России надо начать производить и, возможно, размещать ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия США. Об этом 28 июня заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам главы государства, США уже размещает ракеты средней и малой дальности в разных регионах мира, и это вызывает у России тревогу.

    «Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения — в Данию, и вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», — отметил он.

    По мнению президента, Россия должна на это реагировать и разработать план дальнейших действий. «Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — подчеркнул Владимир Путин.

    США вышли из договора времен холодной войны, ограничивающего развертывание ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. После этого Москва заявила, что не будет производить и размещать такое вооружение до тех пор, пока США не будут делать того же.

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