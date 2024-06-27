Лучше за город. Как перекроют Петербург на «Алые паруса»

По информации комитета по транспорту, перекрытия и ограничения будут вводиться в несколько этапов. С 14 часов 28 июня до 13:59 29 июня сузят проезжую часть Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, Тучкова переулка от Среднего проспекта В. О. до Двинского переулка, Волховского переулка от Тучкова переулка до Биржевого, Биржевого переулка, Биржевой линии от Биржевого переулка до площади Академика Сахарова и четной стороны набережной Мойки от Певческого моста до Волынского переулка.



С 14 часов 28 июня до 6 часов утра 29 июня для проезда закроют:

Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Дворцовый проезд;

Дворцовую площадь;

Дворцовую набережную от Троицкого моста до Дворцового моста;

Адмиралтейскую набережную;

Азовский, Керченский и Черноморский переулки;

Адмиралтейский проезд;

набережную Зимней канавки;

Биржевую площадь;

Таможенный переулок;

Университетскую набережную от Менделеевской линии до Дворцового моста.

С 16 часов 28 июня до 6 часов утра 29 июня перекроют:

Дворцовую набережную от Суворовской площади до набережной Кутузова;

набережную Кутузова от Дворцовой набережной до Гагаринской улицы;

Троицкую площадь П. С.;

Петровскую набережную вдоль Троицкой площади П. С.;

Каменноостровский проспект от улицы Куйбышева до Троицкого моста;

Невский проспект от Садовой улицы до Малой Морской улицы;

Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка до Невского проспекта;

четную сторону набережной Мойки от Гороховой улицы до Конюшенного переулка и нечетную от набережной Лебяжьей канавки до Невского проспекта;

Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Лебяжьей канавки;

Мошков, Конюшенный, Аптекарский, Круглый и Мраморный переулки;

Суворовскую площадь;

набережную Лебяжьей канавки;

Адмиралтейский проспект от Сенатской площади до Невского проспекта;

Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;

набережную Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского;

Думскую улицу;

четную сторону набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта и нечетную от Конюшенной площади до Невского;

Чебоксарский переулок;

Казанскую улицу вдоль дома 1;

Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Гороховую улицу от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;

Кирпичный переулок;

Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта.

С 20 часов 28 июня до 6 часов утра 29 июня закроют:

Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;

Университетскую набережную от Благовещенского моста до Менделеевской линии;

2–3-ю линии В. О. и Кадетскую линию вдоль Румянцевского сада;

Биржевой проезд, переулок и Биржевую линию;

Менделеевскую линию;

Тифлисский переулок и Тифлисскую улицу;

набережную Макарова от Тучкова моста до Биржевого моста;

площадь Академика Сахарова;

Волховский, Тучков, Кубанский и Двинский переулки;

Средний проспект В. О. от Кадетской линии до набережной Макарова;

проспект Добролюбова;

Храмов переулок;

переулок Талалихина;

улицу Яблочкова;

Мытнинскую площадь;

улицу Блохина;

Провиантскую улицу;

площадь Академика Лихачева;

Зоологический переулок;

Мытнинскую набережную;

Биржевой мост;

Кронверкскую набережную и Кронверкский проспект;

Зверинскую улицу от Кронверкского проспекта до Мытнинского переулка;

Мытнинский переулок от Зверинской улицы до Татарского переулка;

Татарский переулок;

Съезжинскую улицу, улицу Лизы Чайкиной и Введенскую улицу на участках от Кронверкского проспекта до улицы Благоева;

улицу Маркина и Саблинскую улицу от Кронверкского проспекта до Вытегорского переулка;

Сытнинскую площадь;

Кронверкскую улицу от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы;

Каменноостровский проспект от Малой Посадской улицы до улицы Куйбышева;

улицу Куйбышева от Каменноостровского проспекта до Мичуринской улицы;

Крестьянский и Конный переулки;

Мичуринскую улицу от улицы Куйбышева до Петровской набережной;

Пеньковую улицу;

Петровскую набережную от Троицкой площади П. С. до Петроградской набережной;

Петроградскую набережную от Петровской набережной до Сампсониевского моста;

Пироговскую набережную от Сампсониевского моста до Литейного моста;

набережную Кутузова от Литейного моста до Гагаринской улицы;

Гагаринскую улицу от набережной Кутузова до Шпалерной улицы.

С 22 часов 28 июня до 6 часов утра 29 июня перекроют:

Тучков мост;

набережную Макарова от Малого проспекта В. О. до Кадетской линии;

Кадетскую линию от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О.;

Литейный мост;

Воскресенскую набережную от Литейного моста до проспекта Чернышевского;

улицу Академика Лебедева от Клинической улицы до Литейного моста;

Арсенальную набережную от улицы Михайлова до Литейного моста;

площадь Ленина от Арсенальной набережной до улицы Комсомола;

Пироговскую набережную;

Выборгскую набережную от Пироговской набережной до Гренадерского моста;

набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;

Благовещенский мост;

площадь Труда от Конногвардейского бульвара до Английской набережной;

Замятин переулок;

Английскую набережную от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала;

набережную Ново-Адмиралтейского канала от Английской набережной до Храповицкого моста.

Кроме того, Троицкий мост полностью перекроют с 20:30 27 июня до 7:40 28 июня и с 12:00 28 июня до 1:40 30 июня, а Дворцовый мост — с 20:30 27 июня до 3:00 28 июня, с 14:00 28 июня до 11:00 29 июня и с 5:00 до 10:00 30 июня. Их будут разводить не по графику, в то время как остальные переправы Петербурга останутся сведенными.

Вдобавок до конца дня 28 июня продолжат действовать ограничения, связанные с проведением Петербургского международного юридического форума. В частности, сужена проезжая часть на Вознесенском и Владимирском проспектах, улице Марата, четной стороне набережной Мойки, Малой Морской и Гончарной улицах, Исаакиевской площади, Малом проспекте В. О. и ряде других улиц. А до 2 июля из-за марафона «Белые ночи» будет перекрыт участок Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Черноморского переулка и часть Адмиралтейского проезда.