Лучше за город. Как перекроют Петербург на «Алые паруса»

С 28 на 29 июня в Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Центр города ждут масштабные перекрытия как для транспорта, так и для пешеходов. Как резюмировал «Фонтанке» компетентный источник: кто уедет на эти дни из города, тот сам себе сделает лучше.
Дороги в центре
По информации комитета по транспорту, перекрытия и ограничения будут вводиться в несколько этапов. С 14 часов 28 июня до 13:59 29 июня сузят проезжую часть Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, Тучкова переулка от Среднего проспекта В. О. до Двинского переулка, Волховского переулка от Тучкова переулка до Биржевого, Биржевого переулка, Биржевой линии от Биржевого переулка до площади Академика Сахарова и четной стороны набережной Мойки от Певческого моста до Волынского переулка.
С 14 часов 28 июня до 6 часов утра 29 июня для проезда закроют:
- Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Дворцовый проезд;
- Дворцовую площадь;
- Дворцовую набережную от Троицкого моста до Дворцового моста;
- Адмиралтейскую набережную;
- Азовский, Керченский и Черноморский переулки;
- Адмиралтейский проезд;
- набережную Зимней канавки;
- Биржевую площадь;
- Таможенный переулок;
- Университетскую набережную от Менделеевской линии до Дворцового моста.
С 16 часов 28 июня до 6 часов утра 29 июня перекроют:
- Дворцовую набережную от Суворовской площади до набережной Кутузова;
- набережную Кутузова от Дворцовой набережной до Гагаринской улицы;
- Троицкую площадь П. С.;
- Петровскую набережную вдоль Троицкой площади П. С.;
- Каменноостровский проспект от улицы Куйбышева до Троицкого моста;
- Невский проспект от Садовой улицы до Малой Морской улицы;
- Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка до Невского проспекта;
- четную сторону набережной Мойки от Гороховой улицы до Конюшенного переулка и нечетную от набережной Лебяжьей канавки до Невского проспекта;
- Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Лебяжьей канавки;
- Мошков, Конюшенный, Аптекарский, Круглый и Мраморный переулки;
- Суворовскую площадь;
- набережную Лебяжьей канавки;
- Адмиралтейский проспект от Сенатской площади до Невского проспекта;
- Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- набережную Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского;
- Думскую улицу;
- четную сторону набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта и нечетную от Конюшенной площади до Невского;
- Чебоксарский переулок;
- Казанскую улицу вдоль дома 1;
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Гороховую улицу от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Кирпичный переулок;
- Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта.
С 20 часов 28 июня до 6 часов утра 29 июня закроют:
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Университетскую набережную от Благовещенского моста до Менделеевской линии;
- 2–3-ю линии В. О. и Кадетскую линию вдоль Румянцевского сада;
- Биржевой проезд, переулок и Биржевую линию;
- Менделеевскую линию;
- Тифлисский переулок и Тифлисскую улицу;
- набережную Макарова от Тучкова моста до Биржевого моста;
- площадь Академика Сахарова;
- Волховский, Тучков, Кубанский и Двинский переулки;
- Средний проспект В. О. от Кадетской линии до набережной Макарова;
- проспект Добролюбова;
- Храмов переулок;
- переулок Талалихина;
- улицу Яблочкова;
- Мытнинскую площадь;
- улицу Блохина;
- Провиантскую улицу;
- площадь Академика Лихачева;
- Зоологический переулок;
- Мытнинскую набережную;
- Биржевой мост;
- Кронверкскую набережную и Кронверкский проспект;
- Зверинскую улицу от Кронверкского проспекта до Мытнинского переулка;
- Мытнинский переулок от Зверинской улицы до Татарского переулка;
- Татарский переулок;
- Съезжинскую улицу, улицу Лизы Чайкиной и Введенскую улицу на участках от Кронверкского проспекта до улицы Благоева;
- улицу Маркина и Саблинскую улицу от Кронверкского проспекта до Вытегорского переулка;
- Сытнинскую площадь;
- Кронверкскую улицу от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы;
- Каменноостровский проспект от Малой Посадской улицы до улицы Куйбышева;
- улицу Куйбышева от Каменноостровского проспекта до Мичуринской улицы;
- Крестьянский и Конный переулки;
- Мичуринскую улицу от улицы Куйбышева до Петровской набережной;
- Пеньковую улицу;
- Петровскую набережную от Троицкой площади П. С. до Петроградской набережной;
- Петроградскую набережную от Петровской набережной до Сампсониевского моста;
- Пироговскую набережную от Сампсониевского моста до Литейного моста;
- набережную Кутузова от Литейного моста до Гагаринской улицы;
- Гагаринскую улицу от набережной Кутузова до Шпалерной улицы.
С 22 часов 28 июня до 6 часов утра 29 июня перекроют:
- Тучков мост;
- набережную Макарова от Малого проспекта В. О. до Кадетской линии;
- Кадетскую линию от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О.;
- Литейный мост;
- Воскресенскую набережную от Литейного моста до проспекта Чернышевского;
- улицу Академика Лебедева от Клинической улицы до Литейного моста;
- Арсенальную набережную от улицы Михайлова до Литейного моста;
- площадь Ленина от Арсенальной набережной до улицы Комсомола;
- Пироговскую набережную;
- Выборгскую набережную от Пироговской набережной до Гренадерского моста;
- набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
- Благовещенский мост;
- площадь Труда от Конногвардейского бульвара до Английской набережной;
- Замятин переулок;
- Английскую набережную от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала;
- набережную Ново-Адмиралтейского канала от Английской набережной до Храповицкого моста.
Кроме того, Троицкий мост полностью перекроют с 20:30 27 июня до 7:40 28 июня и с 12:00 28 июня до 1:40 30 июня, а Дворцовый мост — с 20:30 27 июня до 3:00 28 июня, с 14:00 28 июня до 11:00 29 июня и с 5:00 до 10:00 30 июня. Их будут разводить не по графику, в то время как остальные переправы Петербурга останутся сведенными.
Вдобавок до конца дня 28 июня продолжат действовать ограничения, связанные с проведением Петербургского международного юридического форума. В частности, сужена проезжая часть на Вознесенском и Владимирском проспектах, улице Марата, четной стороне набережной Мойки, Малой Морской и Гончарной улицах, Исаакиевской площади, Малом проспекте В. О. и ряде других улиц. А до 2 июля из-за марафона «Белые ночи» будет перекрыт участок Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Черноморского переулка и часть Адмиралтейского проезда.
Парковка
С полуночи и до 23:59 28 июня в центре введут запрет остановки транспорта на 65 участках. Под запрет парковки попадут:
- Петроградская набережная от Пеньковой улицы до Петровской набережной;
- Петровская набережная;
- Троицкая площадь П. С. вдоль дома 1;
- набережная Кутузова;
- Дворцовая набережная;
- набережная Лебяжьей канавки;
- Суворовская площадь;
- Миллионная улица;
- Мраморный, Мошков, Конюшенный и Аптекарский переулки;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Круглый переулок;
- нечетная сторона набережной Мойки от Садовой улицы до Царицынского проезда и от Певческого моста до Кирпичного переулка;
- четная сторона набережной Мойки от Гороховой улицы до Мошкова переулка;
- Волынский переулок;
- нечетная сторона набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта и четная от улицы Ломоносова до Невского;
- Чебоксарский переулок;
- Казанская улица вдоль дома 1;
- Большая Конюшенная улица от Волынского переулка до Невского проспекта;
- Кирпичный переулок от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
- Большая Морская улица от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
- Малая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы и от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы;
- Гороховая улица от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Исаакиевская площадь вдоль дома 4;
- Адмиралтейский проспект;
- Дворцовый проезд;
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда;
- Сенатская площадь;
- Адмиралтейская набережная;
- Адмиралтейский проезд;
- Черноморский, Азовский и Керченский переулки;
- Английская набережная;
- Галерная улица от площади Труда до Сенатской площади;
- Замятин переулок;
- четная сторона площади Труда от набережной Адмиралтейского канала до Английской набережной;
- набережная Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до площади Трезини;
- площадь Трезини у Благовещенского моста;
- Университетская набережная;
- 2–3-я линии В. О. и Кадетская линия вдоль Румянцевской площади;
- четная сторона Менделеевской линии напротив дома 5 по Университетской набережной;
- Биржевая площадь;
- Таможенный переулок;
- набережная Макарова от Биржевого моста до Тучкова моста;
- четная сторона Среднего проспекта В. О. от Тучкова переулка до набережной Макарова;
- Тучков переулок от Среднего проспекта В. О. до Кубанского переулка;
- Волховский и Биржевой переулки;
- нечетная сторона Биржевой линии от площади Академика Сахарова до набережной Макарова;
- площадь Академика Лихачева;
- Мытнинская набережная;
- Зоологический переулок;
- Кронверкский проспект от Зверинской улицы до Мытнинской набережной;
- Мытнинский переулок от Зверинской улицы до Татарского переулка;
- Татарский переулок;
- улица Маркина от Вытегорского переулка до Кронверкской набережной;
- Воскресенская набережная от Литейного проспекта до проспекта Чернышевского.
Пешеходы
Перекрытия для пешеходов, ставшие традиционными на «Алые паруса» с начала ковида, введут и в этот раз. Причем, по данным «Фонтанки», ограничения будут масштабнее прошлогодних. В 16:00 закроют доступ на территорию, ограниченную набережными Невы и Мойки — до Гороховой улицы, и закроют Английскую набережную до Замятина переулка. После 20:00 ограничения дойдут до улицы Труда, а с 22:00 — до Адмиралтейских верфей, хотя доступ к острову Новая Голландия сохранится.
Схему перекрытий не распространяют в целях безопасности, рассказали «Фонтанке» в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
Самокаты и другие СИМ
С 16:00 28 июня и по 12:00 29 июня вводится запрет на движение средств индивидуальной мобильности и велосипедов с электродвигателем на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.
Напомним также, что с 16:00 28 июня запрет на электросамокаты и другие СИМ действует в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах в связи с проведением Петербургского международного юридического форума.
Общественный транспорт
С 27 по 30 июня в связи с перекрытиями в разное время будут менять трассы 23 автобусных маршрутов (№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 28, 46, 47, 49, 76, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 262 и 275), восьми троллейбусных (№ 1, 3, 7, 8, 11, 17, 22 и 31) и трамваев № 3, № 6 и № 40. А в дни праздника, 28–29 июня, будут закрывать движение троллейбусов № 5, 9, 10, 11 и 12 и трамвая № 3.
В то же время в ночь с 28 на 29 июня городской общественный транспорт будет работать круглосуточно. Поезда метро будут ходить всю ночь без перерыва с интервалом до 7 минут. Закрыты будут лишь ряд вестибюлей на 16 станциях. Кроме того, с 2:00 до 4:30 29 июня в метро будет не купить проездные на основе БСК и не активировать интернет-платежи.
Наземный транспорт в праздничную ночь будет ходить с интервалом в полчаса. Для пассажиров организуют работу 9 маршрутов: шести автобусных (№ 2, 4, 74, 193, 239 и 271), двух троллейбусных (№ 23 и № 46) и одного трамвайного — № 55.
ЗСД
С 14 часов 28 июня до 2 часов ночи 29 июня проезд по Западному скоростному диаметру будет бесплатным. Это распространяется на участок между съездами на набережную Екатерингофки и на Богатырский проспект в обе стороны.
Водный транспорт
С 27 по 29 июня запреты и ограничения ждут и водный транспорт Петербурга, сообщает СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта». Вводить их тоже будут поэтапно. Для движения судов и плавания на маломерных судах закроют:
- с 20:30 27 июня до 1:40 28 июня — Неву от Литейного моста до Благовещенского моста, Большую Невку от Невы до Сампсониевского моста и Малую Неву от Невы до Тучкова моста;
- с 20:30 27 июня до 2:40 28 июня — Фонтанку от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста, Кронверкский пролив на всем протяжении и Зимнюю канавку на всем протяжении;
- с 20:00 28 июня до 8:30 29 июня — Неву от Большеохтинского моста до траверза Мойки, Большую Невку от Невы до Гренадерского моста, Малую Неву от Невы до моста Бетанкура, Фонтанку от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста, Кронверкский пролив и Зимнюю канавку на всем протяжении.
Причем с 20:00 28 июня до 8:30 29 июня на всех упомянутых водных объектах также будет запрещена стоянка судов. Кроме того, во время закрытия набережных для транспорта и пешеходов в том числе будет закрыт доступ на причалы и выход с них.