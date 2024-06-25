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    Во время «Алых парусов» проезд по ЗСД сделают бесплатным. Но не на весь день и не везде

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    В ночь праздника «Алые паруса» проезд по ЗСД на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект в обе стороны сделают бесплатным, сообщил губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале 25 июня.

    Проезд будет бесплатным 28 июня с 14:00 до 02:00.

    «В связи с временными изменениями маршрутов движения просим руководителей организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше — домой, на дачу, за город — насладиться летними выходными», — написал губернатор.

    Напомним, что в ночь праздника в центре Петербурга будут действовать ограничения на движение транспорта, включая закрытие проезда по Дворцовому и Троицкому мостам. Также в городе в ночь с 28 на 29 июня будет работать метро. Исключение составят ряд вестибюлей на 16 станциях, в том числе закрытых на реконструкцию.

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    Алые паруса - 2024
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