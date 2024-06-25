Во время «Алых парусов» проезд по ЗСД сделают бесплатным. Но не на весь день и не везде

В ночь праздника «Алые паруса» проезд по ЗСД на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект в обе стороны сделают бесплатным, сообщил губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале 25 июня.



Проезд будет бесплатным 28 июня с 14:00 до 02:00.

«В связи с временными изменениями маршрутов движения просим руководителей организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше — домой, на дачу, за город — насладиться летними выходными», — написал губернатор.