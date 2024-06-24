В Петербурге стартуют перекрытия Троицкого моста к «Алым парусам»

С 24 июня в центре Петербурга начнут на всю ночь закрывать движение по Троицкому мосту для подготовки к «Алым парусам». С вечера воскресенья там уже ограничили проезд.



До 6 часов утра 30 июня на Троицком мосту закрыт проезд в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной, напоминают 24 июня в УГИБДД Петербурга и области. А в периоды с 22:50 24 июня до 7:40 25 июня, с 22:50 25 июня до 7:40 26 июня, с 22:50 26 июня до 7:40 27 июня, с 19:50 до 20:30 27 июня, с 3:00 до 7:40 28 июня и с 12:00 28 июня до 1:40 30 июня переправа будет полностью закрыта для транспорта.