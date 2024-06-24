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    В Петербурге стартуют перекрытия Троицкого моста к «Алым парусам»

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    С 24 июня в центре Петербурга начнут на всю ночь закрывать движение по Троицкому мосту для подготовки к «Алым парусам». С вечера воскресенья там уже ограничили проезд.

    До 6 часов утра 30 июня на Троицком мосту закрыт проезд в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной, напоминают 24 июня в УГИБДД Петербурга и области. А в периоды с 22:50 24 июня до 7:40 25 июня, с 22:50 25 июня до 7:40 26 июня, с 22:50 26 июня до 7:40 27 июня, с 19:50 до 20:30 27 июня, с 3:00 до 7:40 28 июня и с 12:00 28 июня до 1:40 30 июня переправа будет полностью закрыта для транспорта.

    Во время перекрытий автобусы № 46 и № 76 и трамвай № 3 будут следовать по измененным трассам. Также напомним, что в связи с репетициями и проведением праздника выпускников в центре Петербурге периодически вводят перекрытия, и это продлится до начала июля.

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    ПетербургПерекрытия движенияАлые паруса
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