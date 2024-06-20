Троицкий мост до конца июня будут перекрывать с вечера до утра ради «Алых парусов»

Подготовка и проведение праздника выпускников «Алые паруса» на неделю изменит схему движения на Троицком мосту и проходящие по нему маршруты общественного транспорта. Об этом 20 июня предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.



С 22:30 23 июня до 06:00 30 июня на Троицком мосту закроют проезд в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной. Полностью движение по переправе будут закрывать в следующие периоды: