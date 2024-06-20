Троицкий мост до конца июня будут перекрывать с вечера до утра ради «Алых парусов»

Подготовка и проведение праздника выпускников «Алые паруса» на неделю изменит схему движения на Троицком мосту и проходящие по нему маршруты общественного транспорта. Об этом 20 июня предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
С 22:30 23 июня до 06:00 30 июня на Троицком мосту закроют проезд в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной. Полностью движение по переправе будут закрывать в следующие периоды:
- с 22:50 24 июня до 07:40 25 июня;
- с 22:50 25 июня до 07:40 26 июня;
- с 22:50 26 июня до 07:40 27 июня;
- с 19:50 до 20:30 27 июня;
- с 03:00 до 07:40 28 июня;
- с 12:00 28 июня до 01:40 30 июня.
В это время три маршрута общественного транспорта будут направлены по объездным трассам: автобусы