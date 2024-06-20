    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, зап

    755мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.63eur89.09

    Троицкий мост до конца июня будут перекрывать с вечера до утра ради «Алых парусов»

    899
    3 комментария

    Подготовка и проведение праздника выпускников «Алые паруса» на неделю изменит схему движения на Троицком мосту и проходящие по нему маршруты общественного транспорта. Об этом 20 июня предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    С 22:30 23 июня до 06:00 30 июня на Троицком мосту закроют проезд в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной. Полностью движение по переправе будут закрывать в следующие периоды:

    • с 22:50 24 июня до 07:40 25 июня;
    • с 22:50 25 июня до 07:40 26 июня;
    • с 22:50 26 июня до 07:40 27 июня;
    • с 19:50 до 20:30 27 июня;
    • с 03:00 до 07:40 28 июня;
    • с 12:00 28 июня до 01:40 30 июня.

    В это время три маршрута общественного транспорта будут направлены по объездным трассам: автобусы № 46 и 76 и трамвай № 3. Подробно о том, как они будут следовать во время перекрытий, можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движенияАлые паруса
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close