В день «Алых парусов» метро в Петербурге будет работать круглосуточно

Петербургский метрополитен не будет уходить на технологический перерыв в ночь, когда состоится праздник выпускников «Алые паруса». Но купить посреди ночи можно будет только жетоны и только за наличку.



Чтобы обеспечить потребности в массовых перевозках пассажиров, метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня без перерыва, сообщает 25 июня пресс-служба метрополитена. Исключение составят ряд вестибюлей на 16 станциях, в том числе закрытых на реконструкцию.

Не будут работать: