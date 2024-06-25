В день «Алых парусов» метро в Петербурге будет работать круглосуточно

Петербургский метрополитен не будет уходить на технологический перерыв в ночь, когда состоится праздник выпускников «Алые паруса». Но купить посреди ночи можно будет только жетоны и только за наличку.
Чтобы обеспечить потребности в массовых перевозках пассажиров, метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня без перерыва, сообщает 25 июня пресс-служба метрополитена. Исключение составят ряд вестибюлей на 16 станциях, в том числе закрытых на реконструкцию.
Не будут работать:
- вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов»,
- вестибюль 2 станции «Ленинский проспект»,
- вестибюль 2 станции «Площадь Ленина»,
- вестибюль 1 станции «Девяткино»,
- вестибюль 1 станции «Московская»,
- вестибюль 2 станции «Невский проспект»,
- вестибюль 2 станции «Проспект Славы»,
- вестибюль 1 станции «Дунайская»,
- вестибюль 2 станции «Зенит»,
- вестибюли станций «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская», «Сенная площадь», «Фрунзенская», «Удельная», «Чернышевская».
При этом с 2:00 до 4:30 29 июня в метро не будут продавать проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи. В это время можно будет купить только жетоны за наличный расчет. Но оплатить поездку в метро можно будет, как обычно, хоть жетоном, хоть проездным, хоть банковской картой.