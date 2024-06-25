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    «Алые паруса» разводят Дворцовый и Троицкий мосты с вечера до утра

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    Троицкий мост в центре Петербурга для подготовки к «Алым парусам» в ближайшие ночи будут разводить на девять часов. А в дни генеральной репетиции и проведения праздника в долгих разводках не по графику к нему присоединится Дворцовый.

    В ночи на 26 и 27 июня Троицкий мост будет разведен с 22:50 до 7:40, сообщает 25 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Остальные мосты в эти числа будут разводить по графику.

    Для генеральной репетиции «Алых парусов» в ночь с 27 на 28 июня Троицкий мост будет разведен с 20:45 до 7:40, а Дворцовый — с 21:00 до 2:50. Остальные переправы по-прежнему разведут по графику.

    Сам праздник пройдет с 28 на 29 июня. Троицкий мост для его проведения разведут еще днем 28 июня — в 12:10, а сведут только в 20:00 29 июня. Дворцовый мост будет разведен с 23:20 28 июня до 2:00 29 июня. Остальные переправы разводить не будут.

    Перекрытие движения по мостам при этом осуществляется по иному графику. На ближайшие два дня он совпадает с расписанием разводки Троицкого моста, а дальше расходится. В комитете добавляют, что график разводки является предварительным и может быть изменен в день проведения мероприятия.

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    ПетербургРазводка мостаАлые паруса
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