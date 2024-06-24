Юридический форум, киносъемки и марафон перекроют и ограничат улицы в Петербурге

С 25 июня по 2 июля в Петербурге добавят ограничений движения еще два мероприятия и одни киносъемки. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.



Во вторник, 25 июня, для съемок художественного фильма «Авиатор» с 6:00 до 23:59 перекроют проезд по Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади. А с полуночи и до конца дня на участке Большой Морской от Конногвардейского переулка до Исаакиевской будет запрещено парковаться.