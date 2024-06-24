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    Юридический форум, киносъемки и марафон перекроют и ограничат улицы в Петербурге

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    С 25 июня по 2 июля в Петербурге добавят ограничений движения еще два мероприятия и одни киносъемки. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.

    Во вторник, 25 июня, для съемок художественного фильма «Авиатор» с 6:00 до 23:59 перекроют проезд по Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади. А с полуночи и до конца дня на участке Большой Морской от Конногвардейского переулка до Исаакиевской будет запрещено парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    С 26 по 28 июня в городе пройдет Петербургский международный юридический форум. Он принесет ограничения как для водителей автотранспорта, так и для пользователей средств индивидуальной мобильности. С полуночи 26 июня до 16:00 28 июня будет запрещено ездить на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах и велосипедах с электродвигателем на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов, сообщает 24 июня пресс-служба УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

    С 00:00 26 июня до 23:59 28 июня сузят проезжую часть:

    • на Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы и вдоль дома 6;
    • на улице Марата вдоль дома 11;
    • на Михайловской улице вдоль дома 1/7;
    • на четной стороне набережной Мойки от дома 24 до Певческого моста;
    • на Стремянной улице вдоль дома 8;
    • на Владимирском проспекте вдоль дома 2/49;
    • на четной стороне набережной Мойки вдоль дома 2 по переулку Антоненко;
    • в переулке Антоненко вдоль дома 2;
    • на Малой Морской улице вдоль дома 14;
    • на Почтамтской улице вдоль дома 4;
    • на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому;
    • в Никольском переулке и на набережной Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой;
    • на Гончарной улице вдоль дома 4;
    • на Малом проспекте В.О. от набережной Макарова до 2–3-й линий В.О.;
    • на Галерной улице вдоль дома 15.

    В этот же период на указанных участках, кроме Галерной улицы, будет действовать запрет на остановку транспорта.

    Помимо этого с 26 июня по 2 июля в городе добавят перекрытий в связи с проведением XXXIII марафона «Белые ночи». С полуночи и до 23:59 26 июня запретят парковаться на Адмиралтейской набережной. А с 00:00 26 июня до 23:59 2 июля сузят проезжую часть Адмиралтейской набережной от Керченского переулка до Черноморского переулка и перекроют участок набережной от Сенатской площади до Черноморского переулка, а также Адмиралтейский проезд от Адмиралтейской набережной со стороны Сенатской площади.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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