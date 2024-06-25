Бутылочное горлышко Дружбы. Почему растут очереди на российско-эстонской границе

Фото: кадр из видео / читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





К вечеру 25 июня ситуация на российско-эстонской границе нормализуется. Уже нет гигантских очередей ни со стороны Нарвы, ни со стороны Ивангорода. Однако люди продолжают стоять на мосту Дружбы.



В зависимости от времени суток прохождение границы затягивается до пяти часов. Несмотря на обостренную политическую ситуацию между двумя странами, причина коллапса может скрываться в банальном перегрузе.



Очереди на российско-эстонской границе начали традиционно расти в преддверии майских праздников. Хоть власти Эстонии и запретили россиянам с «шенгеном» пользоваться их погранпунктами, поток проезжающих остался. В этом направлении активно едут граждане стран Евросоюза. После закрытия финской границы число финнов на КПП в Нарве выросло в 35 раз.



Однако пропускная способность этой точки снизилась. С 1 февраля автомобильный пункт пропуска в Ивангороде закрыт по решению российских властей на реконструкцию. Этому предшествовал введенный запрет на въезд в Эстонию на автомобилях с российскими номерами.



В конце апреля пешеходы часами стояли на погранпереходе в Ивангороде, на автомобильных КПП в Псковской области также наблюдалось скопление транспорта. С 1 мая Эстония стала закрывать на ночь КПП в Нарве из-за сокращения числа людей, желающих пересечь границу. В департаменте полиции и погранохраны объясняли, что не могут тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт работал круглосуточно, «когда Эстония не рекомендует посещать РФ». Автобусным операторам пришлось отказаться от ночных рейсов через Нарву или организовывать дополнительные маршруты через Псковскую область.



19 июня региональное управление ФСБ распространило сообщение о том, что пешеходный погранпереход в Ивангороде перегружен в пятницу и в выходные, в том числе из-за длящейся реконструкции. Путешественников просили по возможности пользоваться альтернативными маршрутами либо выбирать наименее популярное время для пересечения границы. На следующий день пассажиры автобуса Lux Express застряли на мосту Дружбы. Из-за очереди они не успели к закрытию эстонского погранпункта.

На следующий день Эстония досрочно закрыла КПП в Нарве, причиной называлась безопасность — якобы на переправе, соединяющей две страны, скопилось слишком много людей и виновата в этом российская сторона, которая медленно работает. Позже эстонские власти продлили запрет до 24 июня. Тысячи путешественников были вынуждены либо ждать, либо ехать через Псковскую область. Въезд в Эстонию оставался доступен.



В российских телеграм-каналах на запрет отреагировали по-разному. Кто-то соглашался с тем, что российская сторона медленнее работает, а кто-то вспомнил про не очень популярный пеший переход Нарва-2 (Парусинка — с российской стороны). Им могли пользоваться пешеходы без коммерческих товаров. В ноябре 2022 года погранпункт закрыли, эстонская сторона посчитала невыгодным его содержание. Путешественники считают, что этот пункт можно было бы использовать для разгрузки основного перехода Нарва-1.

Как рассказала «Фонтанке» генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева, после внепланового закрытия Нарвы-1 клиентам предложили изменить день отправления рейса или оформить возврат. Большинство пассажиров выбрали вариант с изменением билета на ближайшие даты, начиная с 24 июня.



«В пятницу мы рассматривали вариант перенаправить автобусы на пограничные пункты в Южной Эстонии, но, согласно разрешению на маршрут, у нас нет такого права, так как автобус регулярного перевозчика не может прибыть на границу в другое время (не согласованное в разрешении)», — отметила она.

Временно ограниченный выезд из Эстонии привел к ажиотажу в первый день открытия КПП 24 июня. Люди с ночи занимали очереди в Нарве, чтобы как можно быстрее попасть в Россию. Как рассказывала «Фонтанке» Татьяна, пересечение границы заняло семь часов.



Фото: balticlivecam.com Поделиться Поделиться





«По ощущениям, российская сторона работает медленнее. Но все равно достаточно живенько все идет. Когда утром пришли на границу, я думала, что мы не пройдем ее до 23:00. Просто огромная толпа. Но двигалась она достаточно бодро. Нас на российской стороне пропустили быстро, но некоторое отставание по скорости, видимо, есть, иначе вторую очередь перед российским КПП не объяснить. На эстонской стороне есть окно для биометрических ЕС-паспортов, оно быстро работает. На российской стороне такого нет. Еще это может влиять», — отметила она.



Ситуация в Ивангороде складывалась более благополучная, так как въезд из России в Эстонию был доступен в выходные.



Фото: rtsp.me Поделиться Поделиться





К середине 25 июня ситуация более-менее стабилизировалась. Перед погранпереходами ни в Нарве, ни в Ивангороде не скапливаются сотни людей. Но на мосту Дружбы продолжают стоять в сторону РФ. Ожидающие прошли эстонский контроль и ждут своей очереди на российском КПП. Если с утра в телеграм-чатах путешественники отчитывались, что прохождение обоих пунктов у них занимало чуть больше двух часов, то к вечеру процесс растянулся по времени более чем в два раза.



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читатель «Фонтанки»

читатель «Фонтанки»

По словам Натальи Арефьевой, в июне загрузка автобусов Lux Express в связи с началом сезона отпусков немного выше, чем в мае, когда были длинные выходные.



Директор Ecolines RUS Андрей Волков добавляет, что подобная ситуация в эти даты наблюдается не первый год. «С 20 июня традиционно во всей Европе начинается сезон отпусков. В той же Финляндии не работают никакие госорганы, детские сады, — отмечает он. — В эти дни всегда было увеличение пассажиропотока. Раньше в это время ставились дополнительные рейсы. В этом году из-за того, что закрылась граница для транспортных средств и плюс еще закрылся погранпереход на ночное время, объем, который раньше проходил, сузился в эти маленькие ворота. Желающих было больше, чем способность погранперехода пропустить через себя».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

