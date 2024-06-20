«Оставлять вас на мосту нельзя». Эстония внезапно закрыла КПП ради «безопасности людей»

КПП в Нарве досрочно завершил работу 20 июня. Стоящим в очереди со стороны Эстонии придется ехать в отель или добираться до другого погранперехода. О ситуации на российской-эстонской границе «Фонтанке» рассказала Анастасия 20 июня. Она стояла в очереди на КПП в Нарве. «Вышли эстонские таможенники и сказали: мы приняли решение закрыть границу в 20:00, потому что оставлять вас на мосту нельзя», — говорит Анастасия.



Эстонский интернет-портал ERR подтвердил эту информацию. Оперативный руководитель Идатской префектуры сообщила изданию, что очередь на мосту Дружбы скопилась из-за медленной работы пограничного контроля РФ. К 17.00 на переправе стояло 500 человек. Департамент полиции и погранохраны принял решение закрыть пограничный переход для пешеходов, чтобы «сохранить здоровье и обеспечить безопасность людей».



В редакцию поступило ещё одно сообщение от человека из очереди. По его словам, на эстонской стороне сообщили, что на российском переходе не работают компьютеры. Теперь путешественники пытаются добраться до пограничного перехода «Койдула» в Псковской области. Часть людей ушли в отель. Тех, кто организованно приехали на автобусе, забрала компания-перевозчик. Им обещали также предоставить ночлег.



Проход из России в Эстонию остается доступным. В чатах путешественники сообщают, что прохождение российской границы и дальнейшее ожидание на мосту Дружбы занимает порядка пяти часов. Люди вынуждены стоять в очереди без возможности присесть или сходить в туалет.

