Не успели к закрытию. Петербуржцы на ночь застряли на границе с Эстонией

Пассажиры автобуса Lux Express из Петербурга не успели пройти эстонскую границу в Нарве до её закрытия. Путешественникам пришлось оставаться на ночь в гостинице или ждать утра на ногах, когда КПП снова заработает.

О ситуации с пассажирами автобуса Lux Express «Фонтанке» рассказала Елизавета 20 июня. Накануне вечером её муж выехал из Петербурга в Таллин. Когда автобус подъехал к КПП в Ивангороде, там уже стояла очередь. После досмотра с российской стороны пассажиры к 23:00 оказались в полном составе на мосту Дружбы, связывающем две страны.

«Эстонцы перекрыли мост в 22:50. В 23:15 уже было КАПО (эстонская служба внутренней безопасности) с автоматами. К людям они не подходили. Стояли от людей в 10 метрах. С ними пытались говорить, но они не реагировали. Российская сторона звонила в Эстонию с просьбой пустить людей с моста, но они сказали, что никого пускать до 7 утра не будут, — рассказала Елизавета. — Муж перешел границу РФ. Сходил на заправку, в туалет, купил хот-дог и назад на границу. Там очереди с 5 утра уже».

В пресс-службе АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) уточнили, что автобус выехал из Петербурга с небольшой задержкой, однако это не отразилось на расписании. Пассажиры были в очереди на пограничном пункте в 20:20. «В это время на границе оказалось больше людей, чем обычно. Среди ожидающих были также пассажиры других перевозчиков и самостоятельные путешественники. Поскольку пограничный пункт «Нарва-1» закрывается в ночное время, людям пришлось вернуться обратно в Ивангород.

Наши пассажиры перешли границу рано утром, и с 7 утра в Нарве у эстонского пограничного пункта их ждал специально организованный автобус, который в 8:30 выехал в сторону Таллина», — добавили в компании. Участники чатов, посвященных переходу границы в Ивангороде, отмечают, что после закрытия на ночь КПП в Нарве ситуация ухудшилась. Те, кто раньше ездил ночью, вынуждены были перестроиться на дневную дорогу. Очереди стали длиннее. По словам путешественников, переход границы может растянуться на 5–7 часов.

«По словам мужа, российская сторона работает в нормальном режиме. Есть несколько причин, почему все получается так долго: много людей, осмотр вещей через ленту каждого проходящего через границу, просмотр каждого паспорта. В Эстонии же нет досмотра вещей (бывает выборочно) и нет особых проверок паспортов», — добавила Елизавета.