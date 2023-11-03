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    МАПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют с 1 февраля. На реконструкцию

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    Автомобильный пункт пропуска через границу России и Эстонии «Ивангород» закроют на реконструкцию с 1 февраля 2024 года. Распоряжение правительства РФ опубликовано 3 ноября на официальном портале правовых актов.

    «Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации Иваногород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции», — сказано в тексте документа.

    Уточняется, что МИД РФ поручено уведомить Эстонскую Республику о принятом решении.

    Напомним, 13 сентября Эстония закрыла доступ в страну для машин с российскими номерами. Тогда глава приграничного Ивангорода Виктор Карпенко рассказал порталу 47News, что в последнее время только единицы российских граждан пересекали границу с Эстонией. Сами эстонцы продолжают ездить в РФ за товарами и бензином — уверил журналистов Карпенко.

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