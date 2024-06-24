Семь часов ожидания и под тысячу людей в очереди. У КПП в Нарве сохраняется напряженная обстановка

После открытия КПП в Нарве выстроилась огромная очередь желающих въехать в Россию. Место в ней занимали чуть ли не ночью, а прохождение погранпунктов на обеих границах занимало порядка семи часов.

Как рассказала «Фонтанке» одна из путешественников Татьяна, она пересекала границу с утра 24 июня. Накануне в интернете люди пытались составлять списки ожидающих. Татьяна пришла к КПП в Нарве за час до открытия, к 6:00

«Очередь была метров 300–400, по количеству людей, думаю, около 800–1000. В голове очереди сказали, что списков нет, очередь живая», — отметила Татьяна.

Эстонскую границу ей удалось пересечь в 11 утра, российскую — в 14:00. «То есть все вместе 7 часов + 1 час ожидания открытия. Были люди, которые ночевали у границы, потому что не было мест в отелях», — добавила она.



Представитель Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар сообщил эстонскому порталу ERR, что с утра в очереди стояло около 600 человек. «Это подразумевает ожидание около двух часов, прежде чем можно будет пересечь границу», — сказал он.

