Погранпереход на Нарве закроется до понедельника. Там снова очереди

Департамент полиции и погранохраны Эстонии принял решение приостановить работу КПП «Нарва-1» до 24 июня из-за больших очередей на границе с Россией. Об этом сообщила 21 июня газета Postimees.



«К сожалению, нет признаков того, что действия российского пограничного контроля улучшатся в ближайшее время. В связи с этим погранпункт на выходных останется закрытым на выезд», — приводит газета слова руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля. Он также рекомендовал путешественникам пересекать границу в Южной Эстонии.