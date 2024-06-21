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    Погранпереход на Нарве закроется до понедельника. Там снова очереди

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    Департамент полиции и погранохраны Эстонии принял решение приостановить работу КПП «Нарва-1» до 24 июня из-за больших очередей на границе с Россией. Об этом сообщила 21 июня газета Postimees.

    «К сожалению, нет признаков того, что действия российского пограничного контроля улучшатся в ближайшее время. В связи с этим погранпункт на выходных останется закрытым на выезд», — приводит газета слова руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля. Он также рекомендовал путешественникам пересекать границу в Южной Эстонии.

    «Мы будем следить за ситуацией и принимать дальнейшие решения», — сказал Пургель.

    Планируется, что работа пропускного пункта в сторону России возобновится в 7 утра 24 июня. Проход в Эстонию останется открытым, за исключением перерыва с 9:30 до 12:30 23 июня.

    Ранее эстонская сторона сообщила о намерении остановить работу пункта пропуска «Нарва» с 09:30 до 12:00 23 июня. Пункт пропуска «Ивангород» на российской стороне в это время решили не закрывать.

    Минувшей ночью в Нарве скопились огромные очереди на границе из-за того, что Эстония накануне решила досрочно закрыть проход в Россию из-за большого количества ожидающих на мосту Дружбы. В результате людям пришлось ночевать на улице.

    На пункте пропуска в Ивангороде сейчас идет реконструкция для модернизации инфраструктуры и увеличения пропускной способности, поэтому пересечь границу с Эстонией через него можно только пешком. Ранее эстонские власти приняли решение закрывать пропускной пункт со своей стороны на ночь.

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