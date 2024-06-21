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    «Ночевали мы на площади». После внезапного закрытия КПП в Нарве у границы выстроилась огромная очередь

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    Петербуржцам, которые остались в Нарве из-за внезапного закрытия КПП, пришлось провести ночь на улице. Об этом «Фонтанке» рассказала одна из ожидавших Анастасия 21 июня.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Ночевали мы на площади. Жители Нарвы вышли к нам с пледами, термосами, купили еду, воду, напитки. Многие стояли с нами до 2 ночи, зная, что в 6 утра им надо на работу, — отметила петербурженка. — В итоге приехали в 17:30 на границу, ночь на площади в очереди тех, кто твердо решил пройти границу в 7 утра, ну и вот не спали, но едем в такси, потому что автобус ждёт всех пассажиров, а мы уже не можем ждать».

    По данным онлайн-камеры, к 10 утра в Нарве на прохождение границы выстроилась огромная очередь.

    Фото: скрин balticlivecam
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    Накануне эстонские власти приняли решение закрыть проход из Эстонии в Россию досрочно из-за большого количества ожидающих на мосту Дружбы. По мнению эстонской стороны, нахождение такой толпы на переправе небезопасно.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: скрин balticlivecam

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