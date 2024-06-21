«Ночевали мы на площади». После внезапного закрытия КПП в Нарве у границы выстроилась огромная очередь

«Ночевали мы на площади. Жители Нарвы вышли к нам с пледами, термосами, купили еду, воду, напитки. Многие стояли с нами до 2 ночи, зная, что в 6 утра им надо на работу, — отметила петербурженка. — В итоге приехали в 17:30 на границу, ночь на площади в очереди тех, кто твердо решил пройти границу в 7 утра, ну и вот не спали, но едем в такси, потому что автобус ждёт всех пассажиров, а мы уже не можем ждать».

