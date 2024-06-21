КПП в Нарве на границе с Эстонией закроют на несколько часов

Россиян предупреждают о временном закрытии пункта пропуска в Нарве на российско-эстонской границе 23 июня. КПП в Ивангороде при этом будет работать.



По сообщению эстонской стороны, с 09:30 до 12:00 воскресенья автомобильный пункт пропуска «Нарва» работать не будет, и, соответственно, пересечь границу по нему в это время не получится, сообщает 21 июня пресс-служба ФГКУ Росгранстрой. Пункт пропуска «Ивангород» на российской стороне в это время решили не закрывать. Пограничники будут информировать граждан о закрытии КПП на эстонской стороне, и те уже сами решат, пересекать границу в это время или нет.