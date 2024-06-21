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    КПП в Нарве на границе с Эстонией закроют на несколько часов

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    Россиян предупреждают о временном закрытии пункта пропуска в Нарве на российско-эстонской границе 23 июня. КПП в Ивангороде при этом будет работать.

    По сообщению эстонской стороны, с 09:30 до 12:00 воскресенья автомобильный пункт пропуска «Нарва» работать не будет, и, соответственно, пересечь границу по нему в это время не получится, сообщает 21 июня пресс-служба ФГКУ Росгранстрой. Пункт пропуска «Ивангород» на российской стороне в это время решили не закрывать. Пограничники будут информировать граждан о закрытии КПП на эстонской стороне, и те уже сами решат, пересекать границу в это время или нет.

    Гражданам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами через ближайшие пункты пропуска Шумилкино и Куничина Гора в Псковской области. Они работают ежедневно и круглосуточно.

    В ведомстве также напоминают, что на пункте пропуска в Ивангороде сейчас идет реконструкция для модернизации инфраструктуры и увеличения пропускной способности, поэтому пересечь границу с Эстонией через него можно только пешком. Минувшей ночью в Нарве скопились огромные очереди на границе из-за того, что Эстония накануне решила досрочно закрыть проход в Россию из-за большого количества ожидающих на мосту Дружбы. В результате людям пришлось ночевать на улице.

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    ЭстонияГраницаРоссияНарваОчереди на границе
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