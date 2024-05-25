Рогозин: объект системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани поврежден в результате удара Украины

Объект системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае подвергся обстрелу со стороны Украины и получил повреждения. Об этом 25 мая сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

По словам экс-главы «Роскосмоса», «ключевой элемент Системы боевого управления стратегическими ядерными силами» был обстрелян «по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну». Однако и роли Вашингтона сенатор исключать не стал. К публикации Рогозин прикрепил фотографию объекта, но подробнее распространяться о нем не стал.