    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur97.1

    Рогозин: объект системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани поврежден в результате удара Украины

    3944
    10 комментариев

    Объект системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае подвергся обстрелу со стороны Украины и получил повреждения. Об этом 25 мая сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

    По словам экс-главы «Роскосмоса», «ключевой элемент Системы боевого управления стратегическими ядерными силами» был обстрелян «по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну». Однако и роли Вашингтона сенатор исключать не стал. К публикации Рогозин прикрепил фотографию объекта, но подробнее распространяться о нем не стал.

    Между тем, в украинских СМИ приводится информация об успешных ударах по антеннам радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ», используемых для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет, с 2009 года. РЛС в Краснодарском крае находится в городе Армавире и имеет дальность до 6 тысяч километров по горизонту и до 8 тысяч километров по вертикали. Она способна одновременно контролировать до 500 объектов.

    В ночь на 25 мая были атакованы украинскими беспилотниками и два населенных пункта Белгородской области.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий РогозинСпрнУдарУкраина
    ЛАЙК8
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    26592706625 Мая 2024 в 12:07
    17/04/2024
    Newsweek: Украина с помощью беспилотника атаковала российский загоризонтный радар 29B6 «Контейнер» в городе Ковылкино в Мордовии. Комментария российской стороны еще нет. Если бы в результате удара была затронута радиолокационная система «Контейнер», атаки могли бы соответствовать одному из «условий, определяющих возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия», как это предусмотрено указом президента Путина от 2020 года.

    19/04/2024
    OSINTtechnical проанализировал спутниковые снимки Sentinel-2 и пришел к выводу, что украинцы успешно поразили беспилотником как минимум одну из антенн российской загоризонтной радиолокационной станции 29Б6 "Контейнер". Эта гигантская стационарная РЛС была расположена в глубине РФ, на территории Мордовии, и должна была выявлять воздушные цели на расстоянии в 2000-2800 километров, то есть и на территории Украины.
    +3−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close