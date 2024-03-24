    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, зап

    748мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Мама была в шоке, плакала»: как 15-летний гардеробщик спас почти 100 человек во время бойни в «Крокусе»

    19990
    58 комментариев
    Москвичи несут цветы, игрушки и свечи к «Крокусу» в память о жертвах теракта
    Москвичи несут цветы, игрушки и свечи к «Крокусу» в память о жертвах терактаФото: Александр Рыльский / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Во время теракта в «Крокус Сити холле» около сотни людей спас 15-летний гардеробщик. Ислам Халилов работал в концертном зале около года. Его рабочий день 22 марта начался как обычно в 16:00. Ислам рассказал журналисту MSK1.RU, как смог спасти десятки человек из рук террористов.

    — Сначала мы услышали какие-то непонятные звуки на первом этаже. Подумали, может, какая-то шумная компания пришла, — вспоминает первые минуты нападения Ислам.

    Потом он увидел, как со стороны лестницы и эскалатора начали выбегать люди. Как говорит Ислам, сразу понял, что что-то не так.

    — Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть, думал, с лестницы либо с эскалатора могут выйти, не знаю, гранату кинуть или огонь на поражение открыть. Слава богу, ничего не произошло, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить в сторону «Экспо», — рассказывает 15-летний спаситель.

    «Осторожно, новости» / T.me

    Ислам, конечно, не считал, скольким он спас жизнь вечером 22 марта. Говорит, наверное, около 100 человек. Всех их парень сопроводил до входа в «Экспо». Сам Ислам шел последним, чтобы убедиться, что сзади никого нет.

    — Нам показывали и рассказывали, куда направлять людей, если что-то случится. Я знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить, — объясняет Ислам.

    Сейчас герой уже дома. Там его очень ждали мама, восьмилетний брат и трехлетняя сестра.

    — Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне всё это пришлось пережить. Что всё это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоковом состоянии. На моих глазах мужчину пристрелили, не могу перестать об этом думать.

    Москвичи несут цветы, игрушки и свечи к «Крокусу» в память о жертвах теракта
    Москвичи несут цветы, игрушки и свечи к «Крокусу» в память о жертвах терактаФото: Александр Рыльский / MSK1.RU

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в здание за 10 минут до начала концерта группы «Пикник». Они расстреляли зрителей, устроили пожар и скрылись. Их задержали на следующий день в Брянской области.

    По последним официальным данным, в «Крокусе» во время теракта погибли 133 человека.

    Главное, что известно о теракте к этому вечеру, мы собрали в одном тексте. За всей информацией мы следим в режиме онлайн.

    ТерактСпасение
    ЛАЙК102
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 58

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    58
    close