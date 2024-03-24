«Мама была в шоке, плакала»: как 15-летний гардеробщик спас почти 100 человек во время бойни в «Крокусе»

Москвичи несут цветы, игрушки и свечи к «Крокусу» в память о жертвах теракта Фото: Александр Рыльский / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Во время теракта в «Крокус Сити холле» около сотни людей спас 15-летний гардеробщик. Ислам Халилов работал в концертном зале около года. Его рабочий день 22 марта начался как обычно в 16:00. Ислам рассказал журналисту MSK1.RU, как смог спасти десятки человек из рук террористов.



— Сначала мы услышали какие-то непонятные звуки на первом этаже. Подумали, может, какая-то шумная компания пришла, — вспоминает первые минуты нападения Ислам.

Потом он увидел, как со стороны лестницы и эскалатора начали выбегать люди. Как говорит Ислам, сразу понял, что что-то не так. — Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть, думал, с лестницы либо с эскалатора могут выйти, не знаю, гранату кинуть или огонь на поражение открыть. Слава богу, ничего не произошло, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить в сторону «Экспо», — рассказывает 15-летний спаситель.

«Осторожно, новости» / T.me

Ислам, конечно, не считал, скольким он спас жизнь вечером 22 марта. Говорит, наверное, около 100 человек. Всех их парень сопроводил до входа в «Экспо». Сам Ислам шел последним, чтобы убедиться, что сзади никого нет.

— Нам показывали и рассказывали, куда направлять людей, если что-то случится. Я знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить, — объясняет Ислам. Сейчас герой уже дома. Там его очень ждали мама, восьмилетний брат и трехлетняя сестра.

— Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне всё это пришлось пережить. Что всё это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоковом состоянии. На моих глазах мужчину пристрелили, не могу перестать об этом думать.