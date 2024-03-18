Матвиенко предложила ужесточить наказание за порчу бюллетеней на выборах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за попытки воспрепятствовать волеизъявлению граждан и порчи бюллетеней. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 18 марта.



По ее словам, серьезных изменений в избирательную систему РФ вносить не требуется, «она совершенна». При этом стоит проработать вопрос изменений в законодательство. «Надо более внимательно провести анализ прошедших выборов и МИД, и другими структурами, и парламентом», — подчеркнула спикер Совфеда.



В связи с отдельными акциями людей, пытавшихся вмешиваться в избирательный процесс, нужно усилить законодательство, повысить ответственность и усилить наказание. «Они должны отвечать за такие действия», — заключила Матвиенко.

