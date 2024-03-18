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    Прямое попадание. Под Белгородом погибли двое

    Матвиенко предложила ужесточить наказание за порчу бюллетеней на выборах

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    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за попытки воспрепятствовать волеизъявлению граждан и порчи бюллетеней. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 18 марта.

    По ее словам, серьезных изменений в избирательную систему РФ вносить не требуется, «она совершенна». При этом стоит проработать вопрос изменений в законодательство. «Надо более внимательно провести анализ прошедших выборов и МИД, и другими структурами, и парламентом», — подчеркнула спикер Совфеда.

    В связи с отдельными акциями людей, пытавшихся вмешиваться в избирательный процесс, нужно усилить законодательство, повысить ответственность и усилить наказание. «Они должны отвечать за такие действия», — заключила Матвиенко.

    Предварительно явка на выборах президента РФ в Петербурге составила 73,4%. В период их проведения возбудили 61 уголовное дело. В общей сложности в полицию поступило 1,4 тысячи сообщений о правонарушениях во время голосования. Кроме того, МВД зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, выборы президента РФ в городе прошли в штатном режиме и без серьезных инцидентов.

    На выборах президента лидирует кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как прошел последний выборный день, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 91

    Гость18 Мар 2024 в 13:47
    А за предательство родной шепетовки - не, не предложила?
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:40
    Россияне своими руками добивают СССР. Оставшуюся в наследство дружбу народов, энергосистему... Этим скудоумным кажется, что убив всех за три дня они озолотятся сами. Тут только выражение Дроздова подойдет им.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:37
    если вы не хотите кормить свою армию, то будете кормить армию врага.

    300 миллиардов долларов.
    это народ, точнее, избранные из народа, изъявили свою волю кормить армию врага.
    и президент РФ, должен, в этом тоже, вопросе расставить точки над i.
    поэтому пока таие вопросы не решены. и вредители, не выявлены, и не выявлены.
    они тут даже за бюллетенни хотят наказать, кошек и собак, ставших невинными жертвами политических интриганов.
    мы не можем поменять президента, и отпустить всё им.

    три годовых бюджета армии.
    просто отдали.
    своя армия голодает.
    простое правило:
    а если бюджет ниже чем в армии США, значит в армия голодает.
    а армия врага, действительно признана врагами.
    они признаны врагами всенародно.
    и ни кого в россии нет, кто будет это отрицать.
    это по умолчанию. потому что все кто в россии, это русская армия.
    кроме, каких-то избранных, которые, каким-точудом, надеются, выйти сухими из воды.
    избранные... богоизбранные.
    избранные богом, они все идут на алтарь жертвоприношений.
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