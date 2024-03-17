    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, с-в

    765мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.87eur99.97

    Выборы президента

    Более 60 уголовных дел возбудили в период выборов президента РФ

    4946
    18 комментариев

    61 уголовное дело возбудили правоохранители в период выборов президента РФ. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой во время заседания ЦИК 17 марта, передает ТАСС.

    В общей сложности в полицию поступило 1,4 тысячи сообщений о правонарушениях во время голосования, уточнил Горовой. В основном дела возбуждали по статьям о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и о воспрепятствовании осуществления прав избирателей. Также составлено 155 административных протоколов.

    Кроме того, МВД зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки. Возбуждено 33 уголовных дела. При этом, как заявил зампредседателя Мосгоризбиркома, бюллетени столичных избирателей, испачканные зеленкой, с большой долей вероятности будут учтены.

    «Голоса людей не пропадут. Экспериментальным путем было установлено, что это будет читаться», — уточнил он (цитата РИА Новости).

    Замглавы МВД Горовой добавил, что правоохранительные органы не выявили нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на выборы президента РФ.

    Накануне «Фонтанка» писала о том, что у одного из избирателей в школе на Пестеля в Петербурге обнаружили флакон с жидкостью, похожей на зеленку. Емкость изъяли, и мужчина прошел на участок, его не задержали. Известно, что уголовные дела, связанные с порчей урн красящим веществом, возбуждены в Ростовской и Воронежской областях, Карачаево-Черкесии, Москве и в других регионах России.

    Также есть уголовные дела, связанные с поджогами, в том числе в Петербурге — 15 марта у школы № 358 в Московском районе девушка кинула бутылку с зажигательной смесью в плакат о выборах. Уголовное дело возбуждено по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий». Девушку отправили в СИЗО.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 18

    забыл все17 Мар 2024 в 23:11
    про выбросы тоже возбудили?))
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 22:56
    Давянковята , навальнята обкакались !
    +0−3
    Гость17 Мар 2024 в 22:47
    и против эллочки возбудили?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close