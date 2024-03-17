Более 60 уголовных дел возбудили в период выборов президента РФ

61 уголовное дело возбудили правоохранители в период выборов президента РФ. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой во время заседания ЦИК 17 марта, передает ТАСС.
В общей сложности в полицию поступило 1,4 тысячи сообщений о правонарушениях во время голосования, уточнил Горовой. В основном дела возбуждали по статьям о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и о воспрепятствовании осуществления прав избирателей. Также составлено 155 административных протоколов.
Кроме того, МВД зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки. Возбуждено 33 уголовных дела. При этом, как заявил зампредседателя Мосгоризбиркома, бюллетени столичных избирателей, испачканные зеленкой, с большой долей вероятности будут учтены.
«Голоса людей не пропадут. Экспериментальным путем было установлено, что это будет читаться», — уточнил он (цитата РИА Новости).
Замглавы МВД Горовой добавил, что правоохранительные органы не выявили нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на выборы президента РФ.
Накануне «Фонтанка» писала о том, что у одного из избирателей в школе на Пестеля в Петербурге обнаружили флакон с жидкостью, похожей на зеленку. Емкость изъяли, и мужчина прошел на участок, его не задержали. Известно, что уголовные дела, связанные с порчей урн красящим веществом, возбуждены в Ростовской и Воронежской областях, Карачаево-Черкесии, Москве и в других регионах России.
Также есть уголовные дела, связанные с поджогами, в том числе в Петербурге — 15 марта у школы № 358 в Московском районе девушка кинула бутылку с зажигательной смесью в плакат о выборах. Уголовное дело возбуждено по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий». Девушку отправили в СИЗО.