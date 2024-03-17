Более 60 уголовных дел возбудили в период выборов президента РФ

61 уголовное дело возбудили правоохранители в период выборов президента РФ. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой во время заседания ЦИК 17 марта, передает ТАСС.



В общей сложности в полицию поступило 1,4 тысячи сообщений о правонарушениях во время голосования, уточнил Горовой. В основном дела возбуждали по статьям о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и о воспрепятствовании осуществления прав избирателей. Также составлено 155 административных протоколов.



Кроме того, МВД зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки. Возбуждено 33 уголовных дела. При этом, как заявил зампредседателя Мосгоризбиркома, бюллетени столичных избирателей, испачканные зеленкой, с большой долей вероятности будут учтены.

