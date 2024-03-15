Бросок «коктейля Молотова» у избирательного участка в Петербурге попал на видео

Камера сняла, как девушка бросает бутылку с зажигательной смесью в здание школы №358 в Московском районе Петербурга. От успеха была далека, кидать пришлось дважды. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» днем 15 марта.

«Коктейль Молотова» попал в щит, находящийся в непосредственной близости от входа в избирательный участок. По предварительной информации, инцидент произошёл со студенткой педуниверситета имени Герцена, приехавшей в Петербург с Дальнего Востока, вредительское задание девушка получила из некоего украинского телеграм-канала.

Огонь быстро локализовали, пострадавших нет, повреждений — тоже. Девушку задержали прохожие, которые пришли голосовать, и передали сотрудникам полиции.

По информации Избирательной комиссии города, работа участка не нарушена, угрозы волеизъявлению граждан нет. Общественная палата региона, ссылаясь на данные избиркома, также сообщает, что избирательный участок работает в штатном режиме. На месте работают сотрудники полиции.



По нашим данным, инцидент может рассматриваться как теракт.

