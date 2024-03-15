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    Бросила коктейль Молотова у школы в Петербурге

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    Полиция Петербурга задержала девушку, бросившую коктейль Молотова в плакат о выборах у школы

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    24 комментария

    У школы Московского района полицейские задержали девушку, которая кинула бутылку с зажигательной смесью на крыльцо — предположительно, в плакат о выборах. В образовательном учреждении находится два избирательных участка.

    По данным «Фонтанки», все произошло днем 15 марта у школы № 358. Полицейские, которые находились поблизости, задержали девушку. Ею оказалась 21-летняя местная жительница. Сейчас с ней работают правоохранители. По предварительным данным, полицейским она пояснила, что задание на поджог получила от некоего «украинского телеграм-канала» и ей обещали заплатить.

    Ранее в трех регионах РФ возбудили уголовные дела о порче урн с бюллетенями — в Москве, Ростовской области и в Карачаево-Черкесии. Подозреваемые залили в урны красящие жидкости. Такой же инцидент произошел в Воронежской области, однако пока информации о возбуждении дела не поступало.

    В Петербурге открылись избирательные участки. 15, 16 и 17 марта они будут работать с 8:00 до 20:00.

    В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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    Выборы президентаИзбирательные участки
    ЛАЙК25
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ27
    ПЕЧАЛЬ17

    Комментарии 24

    Гость15 Мар 2024 в 16:22
    У плаката тяжкие телесные?
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 16:21
    Я догадываюсь, где работает эта девушка.
    +0−0
    Русич Древний15 Мар 2024 в 16:19
    И где все борцы за права арестованных?
    +0−0
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