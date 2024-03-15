Полиция Петербурга задержала девушку, бросившую коктейль Молотова в плакат о выборах у школы

У школы Московского района полицейские задержали девушку, которая кинула бутылку с зажигательной смесью на крыльцо — предположительно, в плакат о выборах. В образовательном учреждении находится два избирательных участка.
По данным «Фонтанки», все произошло днем 15 марта у школы № 358. Полицейские, которые находились поблизости, задержали девушку. Ею оказалась 21-летняя местная жительница. Сейчас с ней работают правоохранители. По предварительным данным, полицейским она пояснила, что задание на поджог получила от некоего «украинского телеграм-канала» и ей обещали заплатить.
Ранее в трех регионах РФ возбудили уголовные дела о порче урн с бюллетенями — в Москве, Ростовской области и в Карачаево-Черкесии. Подозреваемые залили в урны красящие жидкости. Такой же инцидент произошел в Воронежской области, однако пока информации о возбуждении дела не поступало.