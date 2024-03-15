Еще в двух регионах возбудили уголовные дела в первый день выборов президента

В Ростовской области, а также в Карачаево-Черкесии возбуждены уголовные дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ). Сюжет везде одинаков.



По данным следствия, 15 марта фигурантка, находясь на избирательном участке Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В Ростовской области мужчина вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней на избирательном участке в Азовском районе.

Вскоре подозреваемых доставят в подразделения СК регионов, где их допросят следователи. По первой части статьи им могут грозить исправительные работы на срок до одного года.

