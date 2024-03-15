    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.64eur100.26
    ТЕМА ДНЯ

    Бросила коктейль Молотова у школы в Петербурге

    Выборы президента

    Еще в двух регионах возбудили уголовные дела в первый день выборов президента

    3436
    13 комментариев

    В Ростовской области, а также в Карачаево-Черкесии возбуждены уголовные дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ). Сюжет везде одинаков.

    По данным следствия, 15 марта фигурантка, находясь на избирательном участке Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В Ростовской области мужчина вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней на избирательном участке в Азовском районе.

    Вскоре подозреваемых доставят в подразделения СК регионов, где их допросят следователи. По первой части статьи им могут грозить исправительные работы на срок до одного года.

    Похожий инцидент произошел в городе Борисоглебске Воронежской области. По данным РИА Новости, там тоже вылили в урны на двух избирательных участках жидкость зеленого цвета. Информации о возбуждении дела пока не было.

    С закрытием участков бюллетени из ящиков переместят в сейф-пакет, уточнил представитель правительства Воронежской области. После завершения трехдневного голосования члены участковой комиссии рассмотрят вопрос о действительности бюллетеней.

    Ранее уголовное дело по той же статье возбудил Следственный комитет Москвы. В ЦИК призвали усилить охрану урн для голосования.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Выборы президентаУголовное дело
    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    забыл все15 Мар 2024 в 16:24
    выборы? а это где?
    +1−0
    25267490115 Мар 2024 в 15:41
    А за фальсификации и вбросы никого не посадили, даже не пожурили за всё время выборов.
    +8−0
    27496352415 Мар 2024 в 15:40
    Ну чтож так скудно показали, в интернете полно более подробного видео:)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close