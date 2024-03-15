Еще в двух регионах возбудили уголовные дела в первый день выборов президента

В Ростовской области, а также в Карачаево-Черкесии возбуждены уголовные дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ). Сюжет везде одинаков.
По данным следствия, 15 марта фигурантка, находясь на избирательном участке Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В Ростовской области мужчина вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней на избирательном участке в Азовском районе.
Вскоре подозреваемых доставят в подразделения СК регионов, где их допросят следователи. По первой части статьи им могут грозить исправительные работы на срок до одного года.
Похожий инцидент произошел в городе Борисоглебске Воронежской области. По данным РИА Новости, там тоже вылили в урны на двух избирательных участках жидкость зеленого цвета. Информации о возбуждении дела пока не было.
С закрытием участков бюллетени из ящиков переместят в сейф-пакет, уточнил представитель правительства Воронежской области. После завершения трехдневного голосования члены участковой комиссии рассмотрят вопрос о действительности бюллетеней.
Ранее уголовное дело по той же статье возбудил Следственный комитет Москвы. В ЦИК призвали усилить охрану урн для голосования.