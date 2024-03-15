В Петербурге возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке

Главным следственным управлением СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней девушки. Пока претензии к ней правоохранители квалифицируют по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий», сообщает 15 марта региональной ГСУ СКР .

«По версии следствия, 15 марта 2024 года подозреваемая по предварительному сговору с неустановленными лицами <...> бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из домов по Варшавской улице, где расположены избирательные участки. <...> В результате произошло воспламенение информационной таблички о проходящих выборах Президента Российской Федерации», — сказано в сообщении СКР.