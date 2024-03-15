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    В Петербурге возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке

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    Главным следственным управлением СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней девушки. Пока претензии к ней правоохранители квалифицируют по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий», сообщает 15 марта региональной ГСУ СКР.

    «По версии следствия, 15 марта 2024 года подозреваемая по предварительному сговору с неустановленными лицами <...> бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из домов по Варшавской улице, где расположены избирательные участки. <...> В результате произошло воспламенение информационной таблички о проходящих выборах Президента Российской Федерации», — сказано в сообщении СКР.

    «Фонтанка» писала об этом случае. Днем у школы № 358 в Московском районе Петербурга девушка кинула бутылку с зажигательной смесью в плакат о выборах. Инцидент попал на видео. Пострадавших в результате произошедшего нет.

    Задержанная, по предварительной информации, сообщила полиции, что выполняла указание «украинского телеграм-канала». За поджог ей обещали заплатить. Изначально сообщалось, что девушка учится в университете имени Герцена, но эта информация не подтвердилась — оказалось, её отчислили за прогулы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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