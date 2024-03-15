В Петербурге возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке

Главным следственным управлением СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении
«По версии следствия, 15 марта 2024 года подозреваемая по предварительному сговору с неустановленными лицами <...> бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из домов по Варшавской улице, где расположены избирательные участки. <...> В результате произошло воспламенение информационной таблички о проходящих выборах Президента Российской Федерации», — сказано в сообщении СКР.
«Фонтанка» писала об этом случае. Днем у школы
Задержанная, по предварительной информации, сообщила полиции, что выполняла указание «украинского телеграм-канала». За поджог ей обещали заплатить. Изначально сообщалось, что девушка учится в университете имени Герцена, но эта информация не подтвердилась — оказалось, её отчислили за прогулы.