Беглов заявил, что выборы президента прошли в штатном режиме

Губернатор Александр Беглов заявил, что выборы президента РФ в Петербурге прошли в штатном режиме и без серьезных инцидентов, способных повлиять на результаты.



«Своим активным участием петербуржцы в очередной раз продемонстрировали политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность», — говорится в обращении губернатора, опубликованном на сайте Смольного вечером 17 марта, после закрытия всех избирательных участков.



Председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что явка, предварительно, составила 73,4 процента.

