Беглов заявил, что выборы президента прошли в штатном режиме

Губернатор Александр Беглов заявил, что выборы президента РФ в Петербурге прошли в штатном режиме и без серьезных инцидентов, способных повлиять на результаты.
«Своим активным участием петербуржцы в очередной раз продемонстрировали политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность», — говорится в обращении губернатора, опубликованном на сайте Смольного вечером 17 марта, после закрытия всех избирательных участков.
Председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что явка, предварительно, составила 73,4 процента.
Губернатор также добавил, что город оказал содействие избирательным комиссиям, чтобы выборы прошли открыто, легитимно и безопасно. Этот факт, по словам Беглова, подтвердила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, посетившая участки накануне.
В Петербурге уже подвели первые итоги президентских выборов. Второе место досталось самому молодому кандидату — Владиславу Даванкову с его 8,33%. Владимир Путин набрал 80,85%. О том, как прошел последний выборный день, читайте в материале «Фонтанки».