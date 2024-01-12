Росавиация запретила российским самолетам летать над Йеменом

Федеральное агентство воздушного транспорта России запретило гражданским самолетам РФ использовать воздушное пространство Йемена. Решение связано с ночными авиаударами США и Великобритании по столице и нескольким провинциям страны.
Запрет, введенный в связи с событиями в Йемене и возникшими из-за них рисками для безопасности полетов, распространяется в том числе на транзитные воздушные суда. Действовать он будет до особого указания, говорится в сообщении Росавиации 12 января. Ранее представитель авиакомпании «Россия» сообщил ТАСС, что самолеты компании не летают через воздушное пространство Йемена. До этого о том же заявили в авиакомпании «Аэрофлот» и лоукостере «Победа», пишет РИА Новости.
В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Канады, Австралии, Нидерландов и Бахрейна нанесли серию ракетных ударов по Йемену. Американский президент Джо Байден назвал это ответом на угрозу свободе международного судоходства со стороны хуситов. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение совершило крупнейшую атаку на военные корабли США. Хуситы пообещали продолжить атаки на израильские гражданские суда в Красном море.
Представитель вооруженных сил «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что по городам Йемена было нанесено 73 авиаудара, в результате которых погибли пятеро военных и еще шесть были ранены. Россия осудила удары по Йемену. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их очередным примером извращения резолюции Совета Безопасности ООН, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с точки зрения международного права такие действия являются нелегитимными.