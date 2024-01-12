В Кремле дали оценку авиаударам США по Йемену и атакам хуситов на торговые суда

Авиаудары военных США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене являются нелегитимными, при этом атаки хуситов на торговые суда также являются неверной практикой. Об этом 12 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы их осуждаем», — заявил Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать удары по Йемену. С точки зрения международного права такие удары являются нелегитимными, подчеркивает госагентство ТАСС со ссылкой на представителя Кремля.
Что касается самих ударов, которые хуситы наносили по торговым судам, то Москва неоднократно призывала отказаться от подобной практики, пояснил Песков. «Мы считаем ее чрезвычайно неверной», — отметил пресс-секретарь президента.
В ночь на 12 января армии США и Великобритании при поддержке Канады, Австралии, Нидерландов и Бахрейна совершили серию ракетных авиаударов по городам Северного Йемена, который находится под контролем хуситов. В Вашингтоне заявили, что удары были нанесены более чем по 60 целям на 16 объектах, этому предшествовали 27 нападений хуситов на коммерческие суда более 50 стран, заявил президент США Джо Байден. В итоге йеменские мятежники понесли потери в количестве пяти человек, всего было нанесено 73 авиаудара, сообщил представитель вооруженных сил «Ансар Аллах» Яхья Сариа. При этом мятежники намерены продолжить атаки на израильские гражданские суда в Красном море, которые направляются в порты «оккупированной Палестины».