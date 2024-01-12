    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -16

    0 м/с, штиль

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.78eur97.54

    В Кремле дали оценку авиаударам США по Йемену и атакам хуситов на торговые суда

    3097
    45 комментариев

    Авиаудары военных США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене являются нелегитимными, при этом атаки хуситов на торговые суда также являются неверной практикой. Об этом 12 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы их осуждаем», — заявил Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать удары по Йемену. С точки зрения международного права такие удары являются нелегитимными, подчеркивает госагентство ТАСС со ссылкой на представителя Кремля.

    Что касается самих ударов, которые хуситы наносили по торговым судам, то Москва неоднократно призывала отказаться от подобной практики, пояснил Песков. «Мы считаем ее чрезвычайно неверной», — отметил пресс-секретарь президента.

    В ночь на 12 января армии США и Великобритании при поддержке Канады, Австралии, Нидерландов и Бахрейна совершили серию ракетных авиаударов по городам Северного Йемена, который находится под контролем хуситов. В Вашингтоне заявили, что удары были нанесены более чем по 60 целям на 16 объектах, этому предшествовали 27 нападений хуситов на коммерческие суда более 50 стран, заявил президент США Джо Байден. В итоге йеменские мятежники понесли потери в количестве пяти человек, всего было нанесено 73 авиаудара, сообщил представитель вооруженных сил «Ансар Аллах» Яхья Сариа. При этом мятежники намерены продолжить атаки на израильские гражданские суда в Красном море, которые направляются в порты «оккупированной Палестины».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КремльДмитрий ПесковЙеменХуситы
    ЛАЙК1
    СМЕХ25
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 45

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    45
    close