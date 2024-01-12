В Кремле дали оценку авиаударам США по Йемену и атакам хуситов на торговые суда

Авиаудары военных США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене являются нелегитимными, при этом атаки хуситов на торговые суда также являются неверной практикой. Об этом 12 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы их осуждаем», — заявил Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать удары по Йемену. С точки зрения международного права такие удары являются нелегитимными, подчеркивает госагентство ТАСС со ссылкой на представителя Кремля.

Что касается самих ударов, которые хуситы наносили по торговым судам, то Москва неоднократно призывала отказаться от подобной практики, пояснил Песков. «Мы считаем ее чрезвычайно неверной», — отметил пресс-секретарь президента.