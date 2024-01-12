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    Хуситы назвали свои потери после ночных ударов США и Великобритании

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    Военные Соединенных Штатов и Великобритании в ночь на 12 января нанесли 73 удара по Йемену, в результате атаки пять бойцов хуситов погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом заявил представитель вооруженных сил «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    «Авиаудары привели к гибели пяти членов наших вооруженных сил и ранению еще шести», — заявил Яхья Сариа в своих соцсетях, его слова приводит РИА Новости. По его сведениям, всего было нанесено 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада в рамках «поддержки израильских преступлений в Газе».

    Ранее «Фонтанка» писала, что армии США и Великобритании при поддержке Канады, Австралии, Нидерландов и Бахрейна совершили серию ракетных авиаударов по городам Северного Йемена, который находится под контролем хуситов. По данным Вашингтона, удары нанесены по более чем 60 целям на 16 объектах. Этому предшествовали 27 нападений хуситов на коммерческие суда более 50 стран, заявил президент США Джо Байден. Хуситы пообещали продолжить атаки на израильские гражданские суда в Красном море, направляющиеся в порты «оккупированной Палестины».

    Россия осудила удары по Йемену и запросила срочное заседание Совбеза ООН. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это очередной пример извращения резолюции Совета Безопасности ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей.

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    ХуситыЙеменАтакиАвиаударыСШАВеликобритания
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