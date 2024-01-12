Хуситы назвали свои потери после ночных ударов США и Великобритании

Военные Соединенных Штатов и Великобритании в ночь на 12 января нанесли 73 удара по Йемену, в результате атаки пять бойцов хуситов погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом заявил представитель вооруженных сил «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Авиаудары привели к гибели пяти членов наших вооруженных сил и ранению еще шести», — заявил Яхья Сариа в своих соцсетях, его слова приводит РИА Новости. По его сведениям, всего было нанесено 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада в рамках «поддержки израильских преступлений в Газе».