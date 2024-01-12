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    США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

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    В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. Удары нанесены в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти.

    Президент США Джо Байден сообщил, что атаку осуществили при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Глава Пентагона Ллойд Остин, остающийся в больнице, заявил, что целью ударов США и партнеров являлись беспилотники, ракеты и технические возможности разведки хуситов.

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