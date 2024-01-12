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    Хуситы пообещали продолжить атаки на суда в Красном море

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    16 комментариев

    Мятежное движение «Ансар Аллах» из Йемена продолжит атаки на израильские гражданские суда в Красном море, несмотря на удары США и Великобритании по объектам на подконтрольной хуситам территории. Об этом 12 января заявил представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

    «Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины», — заявил Мухаммед Абдель Салям в своих соцсетях, его слова приводит российское госагентство ТАСС. Представитель движения добавил, что агрессии США и Великобритании нет никакого оправдания, так как международное судоходство в Красном и Аравийском морях «не находилось под угрозой».

    Этой ночью военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Нидерландов и Канады совершили серию ракетных авиаударов по городам Северного Йемена, который находится под контролем хуситов. Как уточнили в пресс-службе ВВС США, удары нанесены по более чем 60 целям на 16 объектах, пишет РИА Новости.

    МИД РФ осудил удары США по Йемену, назвав их очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН и полным пренебрежением международным правом ради своих разрушительных целей. Также Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН, писала «Фонтанка».

    Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и дальше. По словам американского президента, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение «Ансар Аллах» предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

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    Комментарии 16

    Гость12 Янв 2024 в 12:20
    наконец-то почынаеться
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