Хуситы пообещали продолжить атаки на суда в Красном море

Мятежное движение «Ансар Аллах» из Йемена продолжит атаки на израильские гражданские суда в Красном море, несмотря на удары США и Великобритании по объектам на подконтрольной хуситам территории. Об этом 12 января заявил представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

«Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины», — заявил Мухаммед Абдель Салям в своих соцсетях, его слова приводит российское госагентство ТАСС. Представитель движения добавил, что агрессии США и Великобритании нет никакого оправдания, так как международное судоходство в Красном и Аравийском морях «не находилось под угрозой».