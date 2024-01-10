Bloomberg: Россия ставит рекорды по темпам нефтяного бурения, показывая устойчивость к санкциям

Россия побила рекорды по бурению нефтедобывающих скважин за 11 месяцев 2023 года, пробурив их на общую глубину
По данным аналитиков Kpler и компании «Яков и партнеры», по итогам прошлого года объем эксплуатационного бурения в России превышает
Как отмечает издание, за последние два года Россия добивалась рекордных темпов добычи нефти, что доказывает устойчивость страны к западным санкциям. При этом, по мнению экспертов, бешеные темпы добычи могут стать причиной долгосрочных проблем на российском нефтяном секторе.
Согласно расчетам Оксфордского института, в 2022 году старые скважины приносили 96% от общего объёма нефти в России. При этом многие из них уже побили свои пиковые значения, обновив рекорды.
Ранее «Фонтанка» писала о сокращении поставок российской нефти в Индию в 2023 году. В декабре импорт упал до самых низких значений с начала года. В октябре Россия поставляла нефть в Китай по близкой к биржевой цене и гораздо дороже санкционного «потолка».