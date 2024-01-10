Bloomberg: Россия ставит рекорды по темпам нефтяного бурения, показывая устойчивость к санкциям

Россия побила рекорды по бурению нефтедобывающих скважин за 11 месяцев 2023 года, пробурив их на общую глубину 28,1 тыс. км . Об этом 10 января сообщил Bloomberg.



По данным аналитиков Kpler и компании «Яков и партнеры», по итогам прошлого года объем эксплуатационного бурения в России превышает 30 тыс. км . С такими темпами бурения страна может побить постсоветский рекорд.



Как отмечает издание, за последние два года Россия добивалась рекордных темпов добычи нефти, что доказывает устойчивость страны к западным санкциям. При этом, по мнению экспертов, бешеные темпы добычи могут стать причиной долгосрочных проблем на российском нефтяном секторе.

