В Индии рассказали, почему поставки российской нефти в страну сократились до рекордного уровня

Сокращение поставок российской нефти в Индию в 2023 году связано не с санкциями, которые мешают проводить платежи, а с непривлекательностью скидок, приводит слова министра нефти Хардипа Сингх Пури РБК 3 января.
«Проблем с оплатой нет. Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — объяснил Пури. По словам министра, стране требуется 5 млн баррелей нефти в день, из которых 1,5 млн поступает из России, и это свидетельствует об отсутствии проблем с оплатой. О потолке цен на нефть на брифинге он не упомянул.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что импорт российской нефти сократился в декабре до самых низких значений с начала года. Издание утверждало, что падение уровня поставок связано с проблемами с оплатой из-за санкций — тогда США усилили контроль за их соблюдением, в том числе — за ценовым потолком в 60 долларов за баррель за российскую нефть.
В апреле агентство сообщало, что индийские банки рекомендуют нефтеперерабатывающим заводам не покупать российскую нефть дороже введенного западными странами потолка цен. Государственный банк тогда проинформировали местные НПЗ, что они не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что Индия отвергает требование российских поставщиков нефти платить в китайской валюте из-за напряженности в отношениях между Нью-Дели и Пекином.