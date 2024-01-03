В Индии рассказали, почему поставки российской нефти в страну сократились до рекордного уровня

Сокращение поставок российской нефти в Индию в 2023 году связано не с санкциями, которые мешают проводить платежи, а с непривлекательностью скидок, приводит слова министра нефти Хардипа Сингх Пури РБК 3 января.



«Проблем с оплатой нет. Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — объяснил Пури. По словам министра, стране требуется 5 млн баррелей нефти в день, из которых 1,5 млн поступает из России, и это свидетельствует об отсутствии проблем с оплатой. О потолке цен на нефть на брифинге он не упомянул.