В октябре Россия поставляла нефть в Китай по близкой к биржевой цене и гораздо дороже санкционного «потолка»

В октябре российская нефть поставлялась в Китай по биржевой цене 87,5 доллара за баррель, следует из данных таможни Китая за 10 месяцев 2023 года. Это на 30% выше потолка в 60 долларов, установленного в декабре 2022 года странами G7, Евросоюзом и Австралией.
Цены на нефть резко ушли вниз в первую неделю октября, но уже в начале второй декады, на фоне конфликта на Ближнем Востоке, вновь выросли на 6% 13 числа того же месяца. Нефть марки Brent продемонстрировала самый высокий недельный прирост с февраля, до 89,01 доллара за баррель.
По данным Минфина, в октябре средняя цена на нефть российской марки Urals составила 81,52 доллара за баррель, цена North Sea Dated составила $91,09.
Что еще и почем экспортировала Россия в Китай за 10 месяцев 2023 года, читайте в подробном разборе «Фонтанки» таможенной статистики.