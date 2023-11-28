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    В октябре Россия поставляла нефть в Китай по близкой к биржевой цене и гораздо дороже санкционного «потолка»

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    В октябре российская нефть поставлялась в Китай по биржевой цене 87,5 доллара за баррель, следует из данных таможни Китая за 10 месяцев 2023 года. Это на 30% выше потолка в 60 долларов, установленного в декабре 2022 года странами G7, Евросоюзом и Австралией.

    Цены на нефть резко ушли вниз в первую неделю октября, но уже в начале второй декады, на фоне конфликта на Ближнем Востоке, вновь выросли на 6% 13 числа того же месяца. Нефть марки Brent продемонстрировала самый высокий недельный прирост с февраля, до 89,01 доллара за баррель.

    По данным Минфина, в октябре средняя цена на нефть российской марки Urals составила 81,52 доллара за баррель, цена North Sea Dated составила $91,09.

    Что еще и почем экспортировала Россия в Китай за 10 месяцев 2023 года, читайте в подробном разборе «Фонтанки» таможенной статистики.

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    Гость28 Ноя 2023 в 09:35
    врут
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