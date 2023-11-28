Они нам автомобили и тракторы, а мы им? Чем обмениваются Россия и Китай

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Поделиться Поделиться





За 10 минувших месяцев этого года торговля между Россией и Китаем окрепла настолько, что обогнала прошлогодние объемы на треть. В пересчете на российскую валюту, Россия закупилась в Китае на 8,1 триллион рублей, своей же продукции отправила в Поднебесную на 9,54 триллиона.



По данным китайской таможни, Россия закупила в Китае товаров на 90,08 миллиарда долларов. Это на 52,2 %, или на 30,9 млрд долларов больше, чем годом ранее. Нарастил объем импорта из России и Китай, хотя не так мощно, а всего на 12,2%: 106,4 млрд долларов за 10 месяцев 2023 года против 94,82 годом ранее.



Что Россия покупает у Китая

Лидирующие позиции по объемам поставок заняли китайские автомобили. На них потратили сумму в 8 раз больше прошлогодней: 9,38 миллиарда рублей. Российский автопарк пополнился 281 тысячей седанов с двигателем объемом от 1 до 1,5 литра по 11,5 тысячи долларов каждый, в рублях это около миллиона. Чуть меньше ввезли 9-местных универсалов с двигателем 1,5–2 литра: 100,2 тысячи штук по 17,8 тысячи за каждый. Седанов с таким же объемом двигателя привезли 73 тысячи штук, на 1,260 миллиарда. За тот же период прошлого года Россия закупила в Китае только 30,1 тысячу легковушек с двигателем 1–1,5 литра, каждый обошелся в среднем по 11,6 тысячи долларов. В разы меньше было закуплено и универсалов: с двигателем 1–1,5 литра лишь 10,6 тысячи штук, по 12,58 тысячи за один, с двигателем 1,5–2 литра — 19,2 тысячи, каждый обошелся среднем по 16,9 тысячи долларов.

Телефонные аппараты из Поднебесной — вторая по значимости статья расходов. За 10 месяцев этого года на них потратили 3,161 миллиарда рублей. Больше всего приобрели смартфонов — 16 миллионов штук, каждый обошелся в среднем в 117 долларов, или в 10,5 тысяч рублей. Отметим, что годом ранее каждый смартфон обходился в среднем по 131 доллару за штуку, и купили их больше — 17,6 миллионов, и в целом за 10 месяцев 2022-го потратили на средства связи на 6,5% больше — 3,37 миллиарда долларов.



Третья по величине расходов статья — тракторы. Их закупили у китайских партнеров на сумму в 9 раз превышающую прошлогоднюю: на 3,14 миллиарда долларов. Тракторы ввозили самые разные: и одноосные, и с электродвигателями, и разной мощности, от 18 до 130 КВт. Но рекордсменом по объему ввоза стали дизельные: их закупили почти 52 тысячи штук на 2,92 миллиарда долларов, каждая такая самоходная машина обошлась в среднем в 56,1 тысячи долларов. Годом ранее дизельных тракторов прибыло в Россию на порядок меньше — 4,1 тысячи штук, и стоили они дешевле — 52,3 тысячи за единицу.



Очень выросли в долларовом выражении поставки одежды — почти на 40 %, почти достигнув отметки в 3 млрд долл. Особенно заметно рост заметен в категории верхней одежды. Если год назад женских и мужских курток привезли примерно 17 млн штук, то в этом году — сразу 25 миллионов. Это только обычных, из синтетических тканей и не специфических видов, вроде специальных спортивных или удлиненных. Другая важная часть одежного импорта — носки. Их поставки выросли с 700 до 830 млн пар, что прибавило в денежном выражении 35 млн долларов. При этом, интересно, что стоимость средней куртки, вопреки ожиданиям, даже довольно заметно сократилась. Для женских вариантах — минус примерно 10 % до 17 долларов за единицу.



Популярность китайской обуви в России в этом году явно выросла, ее закупили на сумму в полтора раза больше, чем годом ранее — на 2,8 миллиарда долларов против 1,9. Больше всего взяли обуви с «верхом из пластмассы» на языке таможни, что на обывательском подразумевает полимерные материалы — 97,7 миллионов пар, каждая обошлась в 6,4 доллара. Обуви с верхом из текстиля купили 64,9 миллиона пар, по 7,6 доллара за одну. Примечательно, в сравнении с прошлым годом, «пластмассовая» обувь подешевела на 10 центов, текстильная подорожала на 50.



В два с половиной раза больше в сравнении с прошлым годом мы потратили на грузовики: 2,61 миллиарда долларов. И здесь лидирующие позиции у дизелей полной массой 20 тонн — на их покупку положили 1,86 миллиарда долларов, каждый обошелся в среднем по 49 тысяч. Годом ранее Китай отправил в Россию таких 16,6 тысячи штук на 843 миллиона долларов. В три раза больше, чем годом ранее, купили и самосвалов для бездорожья: 93 штуки на 47 миллионов долларов, по 506 тысяч за каждый. В 2022-м машины в этой товарной группе стоили по 1,4 миллиона за штуку, и купили мы их всего 26.

Всевозможные бульдозеры, грейдеры, погрузчики и прочие самоходные машины обошлись России в 2,149 миллиарда рублей, в 1,6 раза больше год к году. Самый большой вклад в эту группу привнесли экскаваторы на гусеничном ходу, на их приобретение Россия потратила 954 миллиона долларов, каждый из 11,6 тысячи штук обошелся в 82,2 тысячи. Еще на 473 миллиарда закупили фронтальных одноковшовых погрузчиков — 16 тысяч единиц по 29,5 тысячи долларов за каждый. Годом ранее в экскаваторах, судя по всему, Россия нуждалась не так остро, и приобрела их всего 7,6 тысячи, и обошлись они дороже — по 78,8 тысячи за один. А вот погрузчики в сравнении с прошлым годом подешевели — в 2022-м их покупали по 30,9 тысячи за один, и приобрели 12,2 тысячи штук.



Еще российские компании брали в Китае мониторы. На них ушло 1,198 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает прошлогодние затраты. Каучук, резину и изделия из них взяли на 1,381 миллиарда рублей, это в 1,59 раза больше, чем годом ранее.

Примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году — 1,07 миллиарда долларов против 0,725 — вложили в покупку всевозможных обогревателей: проточных и погружных, для помещений и почвы, сушилки для рук, фены и прочее нагревающееся для использования в быту.

А вот на компьютеры потратили меньше: 2,10 миллиарда долларов против 2,17. В первую очередь, потому, что в этом году купили меньше компьютеров — 1,8 миллиона штук по 522 доллара каждый. Годом ранее их закупили 2 миллиона с небольшим, и стоили они чуть дешевле — по 497 долларов.



Если кто не знал, шины для легковушек, автобусов, сельхозтехники, мотоциклов, и даже велосипедов тоже покупаются в Китае. Причем в этом году потратили на их приобретение больше чем в полтора раза — 1,38 миллиарда долларов против 0,87. Главный вклад в рост трат внесли шины с ободом 61 см для промышленных машин: в этом году их купили 114 тысяч штук на 0,5 миллиарда, по 4695 долларов за колесо, в прошлом году за этот же период их взяли 81 тысячу на 0,254 миллиарда, по 3142 тысячи за штучку. Цены на шины для легковушек, надо сказать, не изменились, и остались в среднем по 29 долларов за штуку. И взяли их в этом году 12 миллионов штук, это вдвое больше, чем в прошлом. А вот ценник на шины для грузовиков и автобусов упал до 99 долларов: в этом году 3,9 миллиона штук обошлись в 393 миллиона долларов, хотя годом ранее за 3,1 миллиона штук покрышек заплатили 348 миллиона.



Раз больше стали покупать автомобилей, то и запчастей нужно больше — в этом году их приобрели на 1,66 миллиарда долларов, годом ранее — на 1,11. Причем больше всего покупается в Китае тормозных цилиндров: 61 миллион килограмм по цене 2,62 доллара за кило за 10 месяцев этого года, против 44,3 миллиона по 2,5 доллара за килограмм год к году.

Новинки, которые Россия купила на китайском рынке

В этом году номенклатура товаров, приобретаемых в Поднебесной, расширилась на 37 позиций. Сумма приобретенных товаров не такая уж и великая — 11 миллионов долларов, но если присмотреться, то можно увидеть, что в течение 10 месяцев текущего года России очень стали нужны китайские буксиры и суда-толкачи, детонирующие шнуры, сушеная рыба, цинковые чешуйки, птичьи шкурки и перья, нечесаная шерсть, изделия золотых и серебряных дел мастеров, известняковый флюс, коллекционные предметы, необработанная платина, медная лигатура и огнестрельное оружие, коим, впрочем, могли быть и спортивные ружья.



Что Россия продает в Китай

Главным образом Россия экспортирует в Поднебесную полезные ископаемые, нефть, топливо, пиломатериалы, немного рыбы и рапсового масла, причем по трем из 12 самых затратных позиций объемы закупок упали, по остальным девяти выросли, в отдельных случаях от 2 до 4 раз.



На поставки нефти пришлось 49,3 миллиарда долларов, это на 257 миллионов меньше, чем годом ранее. Упала и цена: если прошлом рекордном году году баррель нефти (из расчета плотности сорта Urals) нефти обходился в 94,5 доллара, то в этом году — за 76,7 долларов, конъюнктура рынка сильно поменялась. Стоит отметить, что даже с учетом транспортировки, это выше, чем означенный западными санкциями потолок в 60 долл/баррель. Цифры статистики разрушают миф о том, что Россия отдает нефть Китаю за бесценок.



Подешевел и уголь. Если еще год назад каменный уголь экспортировали по цене 0,16 доллара за килограмм, то в этом году он уходит по цене 0,12. Но в целом объемы нынешних поставок приросли: в прошлом году Россия продала 50 миллионов тонн на 9,29 миллиарда долларов, то в этом нарастила денежный оборот на 30% — 86,8 миллиона тонн ушли на экспорт за 12 миллиардов.

На 14% приросли поставки газа в денежном эквиваленте — в этом году его экспортировали на 9,8 миллиарда долларов, это на 1,2 миллиарда больше, год к году. Выросла и цена на него: в 2022-м мы отдавали килограмм за 0,63 доллара, то в этом он обходится за 1,08 доллара за кило.

В разы вырос объем экспорта нефтепродуктов в денежном эквиваленте: годом ранее Россия выручила на нефтепродуктах 2,56 миллиарда долларов, в этом — 6,04 миллиарда. В количественном — тоже рост, а в ценовом — снижение: в прошлом году 1,69 миллиона тонн нафты ушли по цене 0,74 доллара за кило, в этом экспортировали 2,96 миллиона по цене 0,61 за единицу веса. Лидером продаж этого года среди нефтепродуктов стал мазут: 8,16 миллиона тонн экспортировали по цене 0,49 доллара за килограмм, годом ранее продали меньше в три с лишним раза — всего 2,55 миллиона тонн по 0,63 доллара за кило.



На 13% подрос экспорт меди в денежном эквиваленте: за 10 месяцев этого года Россия наторговала ею с Китаем на 2,63 миллиарда долларов против 2,39 миллиарда год к году, продав 303 тыс. тонн, это на 50 тыс. прошлогоднего количества. Основной вклад, порядка 96 %, что сейчас, что годом ранее, от экспорта медных рафинированных катодов. Цена на металл в этом году, напротив, просела. Но не сильно, на 7,7 %, с 9,06 доллара за килограмм, до 8,35.

Подешевел и алюминий. Например, необработанный — на 0,43 доллара за килограмм, с 2,7 доллара до 2,28. Его экспортировали больше почти в три раза: 948 тыс. тонн против 323 годом ранее. Соответственно, и выручили за 10 месяцев этого года больше: 2,16 миллиарда против 877 миллионов долларов за тот же период прошлого года. Экспорт всего алюминия принес 2,27 миллиарда долларов, почти на 1,3 миллиарда больше, чем год назад.



Вот где еще случилось падение объемов экспорта в денежном и натуральном выражении, кроме нефти, так это по древесине: экспорт леса за 10 месяцев этого года принес России 2,2 миллиарда долларов, на 325 миллионов меньше, чем год назад, хотя и продано в оба периода было по 11 миллионов кубометров. Все потому, что сейчас лес продается дешевле. Например, древесина монгольской сосны упала в цене на 27 долларов за куб, с 232 до 205 долларов, пихта подешевела на 41 доллар, с 237 до 196.

Зато руды драгметаллов в весовом эквиваленте из России экспортировали в три раза больше, чем в прошлом периоде (308 тысяч тонн против 98 тысяч), и в четыре раза больше — в денежном (1,1 миллиард против 0,27). Поднялась и цена на драгметаллы: килограмм серебряной руды обходится теперь почти на доллар дороже (2,1 доллара против 1,17), все остальные — на 69 центов (3,69 против 3,0).



Что еще купил у России Китай, чего не брал в прошлом

За 10 месяцев 2023 года Китай расширил интересы российскими товарами на 84 позиции, в общей сложности вложив в их покупку 134 миллиона долларов. Львиная доля — 123,5 миллиона долларов — пришлась на приобретение никелевого штейна, который используют при получении легированных сталей. Фосфинаты и фосфонаты, которые применяют при производстве поливинилхлорида, Китай закупил на 3,6 миллиона долларов, еще на 2,5 миллиона пришлось на покупку коррозионностойкой стали в слитках.



Что Китай перестал покупать в России



В этом году Китай отказался от покупки товаров из России по 96 номенклатурным позициям, на приобретение которых в прошлом году потратил 14,7 миллиона долларов. В сравнении с миллиардными закупами всего остального, это капля в море, поэтому отметим только по названиям. Поднебесная не стала покупать в этом году российское стартовое оборудование для летательных аппаратов, огнеупорный цемент, магний и изделия из него, конвертеры и литейные ковши, круизные суда и военные корабли, оборудование для сельского хозяйства, льняные ткани, токарные станки и полированное керамическое стекло.



Наталья Вязовкина, Денис Лебедев «Фонтанка.ру»

