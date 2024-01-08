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    Рэперу Vacio между арестами вручили повестку

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    После окончания первого срока ареста рэпера отвезли в военкомат, где ему вручили повестку. У него ограничение по здоровью.

    О «приключениях» участника голой вечеринки Vacio сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на члена ОНК Алексея Лобарева. Правозащитники навестили рэпера в изоляторе 7 января. Он рассказал, что сразу после отбытия первых 15 суток ареста его отвезли в военкомат где-то у метро «Белорусская» и вручили повестку на 9 января.

    Затем его отвезли в отдел полиции на «профбеседу». Рэпер рассказывает, что в отношении него была совершена провокация — кто-то сорвал с него «самодельные стринги», снял это на видео, а затем выложил в сеть. Vacio подтвердил, что обругал провокаторов. Эти ругательства и стали поводом для еще одного ареста, на этот раз за мелкое хулиганство. Со слов правозащитников также известно, что «этот второй срок» арестованному совершенно непонятен.

    Что же до повестки, то прийти 9-го в военкомат он явно не сможет. Правозащитники также отметили, что у рэпера есть военный билет, в котором сказано что он не прошел ВВК по здоровью.

    Провокационная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в стиле almost naked прошла в ночном клубе «Мутабор» в Москве в ночь на 21 декабря. Среди гостей были самые известные звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. Откровенные наряды гостей вызвали волну негодования у части общества, после чего один за другим селебрити начали лишаться телеэфиров, а их концерты стали отменять.

    Дело до суда дошло у Ивлеевой, которую оштрафовали по одной из «митинговых» статей — 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка), и у VACÍO — его имя многие узнали именно после появления на вечеринке с носком, который был натянут на половой орган. 22 декабря Лефортовский суд признал Васильева виновным в мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП) и назначил ему административный арест на 15 суток, а также штраф в 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП). 26 декабря Московский городской суд оставил это решение в силе, а 6 января стало известно, что он задержан повторно — сразу на выходе из ИВС.

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