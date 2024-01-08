Рэперу Vacio между арестами вручили повестку

После окончания первого срока ареста рэпера отвезли в военкомат, где ему вручили повестку. У него ограничение по здоровью.

О «приключениях» участника голой вечеринки Vacio сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на члена ОНК Алексея Лобарева. Правозащитники навестили рэпера в изоляторе 7 января. Он рассказал, что сразу после отбытия первых 15 суток ареста его отвезли в военкомат где-то у метро «Белорусская» и вручили повестку на 9 января.

Затем его отвезли в отдел полиции на «профбеседу». Рэпер рассказывает, что в отношении него была совершена провокация — кто-то сорвал с него «самодельные стринги», снял это на видео, а затем выложил в сеть. Vacio подтвердил, что обругал провокаторов. Эти ругательства и стали поводом для еще одного ареста, на этот раз за мелкое хулиганство. Со слов правозащитников также известно, что «этот второй срок» арестованному совершенно непонятен.

