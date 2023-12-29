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    Стало известно, кем заменят Филиппа Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

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    Народный артист России Филипп Киркоров пропал с постера новогоднего фильма ТНТ «Иван Васильевич меняет все», а сегодня стало известно, что к проекту присоединился Никита Кологривый, прославившийся по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    Эксклюзивные кадры 29 декабря публикует гендиректор ТНТ Тина Канделаки.

    «СтарХит» пишет «теперь понятно, кто заменил Киркорова» и МК со ссылкой на источники утверждает, «роль Филиппа теперь исполняет Никита Кологривый». В ближайшее время якобы планируется переснять и сцены с участием Анны ASTI, которая сыграла в ремейке Барби.

    Киркоров, Анна ASTI, Лолита, Дима Билан и Джиган засветились на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, после которой у звезд шоу-бизнеса начались трудности с выступлениями. Кого именно снимают с эфиров и кто лишился корпоратива — читайте в материале «Фонтанки».

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    Филипп КиркоровИван Васильевич меняет профессиюТНТ
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