Стало известно, кем заменят Филиппа Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Народный артист России Филипп Киркоров пропал с постера новогоднего фильма ТНТ «Иван Васильевич меняет все», а сегодня стало известно, что к проекту присоединился Никита Кологривый, прославившийся по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Эксклюзивные кадры 29 декабря публикует гендиректор ТНТ Тина Канделаки.
«СтарХит» пишет «теперь понятно, кто заменил Киркорова» и МК со ссылкой на источники утверждает, «роль Филиппа теперь исполняет Никита Кологривый». В ближайшее время якобы планируется переснять и сцены с участием Анны ASTI, которая сыграла в ремейке Барби.
Киркоров, Анна ASTI, Лолита, Дима Билан и Джиган засветились на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, после которой у звезд шоу-бизнеса начались трудности с выступлениями. Кого именно снимают с эфиров и кто лишился корпоратива — читайте в материале «Фонтанки».