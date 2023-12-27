    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    750мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.71eur101.12

    Извинений недостаточно. Московский клуб «Mutabor» перенес новогоднее шоу на февраль

    2435
    13 комментариев

    Московский клуб ««Mutabor» 27 декабря объявляет о переносе мероприятий. В том числе — новогоднего представления.

    «Форс-мажор! По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба. Сохранившим билеты до февраля администрация обещает «бонусный коктейль в баре».

    Концерт «Терменвокс и электронный орган Hauptwerk», ранее назначенный на 28 декабря, перенесен в «Mutabor» на 4 мая 2024 года.

    Как сообщают со ссылкой на анонимные источники телеграм-каналы и СМИ, это связано с визитом полиции и Роспотребнадзора, а сам клуб якобы опечатан на месяц.

    Напомним, столичный клуб «Mutabor» приобрел скандальную репутацию после того, как там 21 декабря прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, после которой ее участники несколько дней извинялись. В том числе Киркоров, Лолита и Билан. А самый «голый» — рэпер VACÍO — все еще отбывает административный арест.

    Костюмы и антураж настолько возмутили общественность, что выступления участников тусовки начали отменять и вырезать из новогодних программ. 27 декабря стало известно, что проверку деятельности Ивлеевой начала налоговая служба.

    Сама Ивлеева в среду разместила в социальных сетях два видеоролика, в которых извинилась перед пострадавшими в результате вечеринки артистами и попросила у общества второй шанс. Блогер, заливаясь слезами, призналась, что понимает «всю агрессию и злость окружающих» по отношению к ее поведению. По ее словам, она «слетела с катушек, потеряв связь с реальностью».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    Голая вечеринка Ивлеевой
    ЛАЙК7
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close