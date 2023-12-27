Извинений недостаточно. Московский клуб «Mutabor» перенес новогоднее шоу на февраль

Московский клуб ««Mutabor» 27 декабря объявляет о переносе мероприятий. В том числе — новогоднего представления. «Форс-мажор! По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба. Сохранившим билеты до февраля администрация обещает «бонусный коктейль в баре». Концерт «Терменвокс и электронный орган Hauptwerk», ранее назначенный на 28 декабря, перенесен в «Mutabor» на 4 мая 2024 года.

Как сообщают со ссылкой на анонимные источники телеграм-каналы и СМИ, это связано с визитом полиции и Роспотребнадзора, а сам клуб якобы опечатан на месяц. Напомним, столичный клуб «Mutabor» приобрел скандальную репутацию после того, как там 21 декабря прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, после которой ее участники несколько дней извинялись. В том числе Киркоров, Лолита и Билан. А самый «голый» — рэпер VACÍO — все еще отбывает административный арест.

Костюмы и антураж настолько возмутили общественность, что выступления участников тусовки начали отменять и вырезать из новогодних программ. 27 декабря стало известно, что проверку деятельности Ивлеевой начала налоговая служба.

