Подрядчик: пожар в Петербургской консерватории не затронул отреставрированные локации

Пожар, произошедший в Петербургской консерватории 6 декабря, не нанес ущерба уже отреставрированным локациям, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе подрядной организации АО «Политехстрой».
«Возгорание произошло в складских помещениях и не затронуло уже отреставрированные локации, такие как Малый зал имени Глазунова, домовую церковь, парадную лестницу и другие», — рассказали в пресс-службе компании.
По словам подрядчика, возгорание не повлияет на срок ввода консерватории в эксплуатацию. Реконструкция здания продолжается в соответствии с графиком. В ППК «Единый заказчик» отмечают, что последствия возгорания будут устранять силами подрядной организацией. Несмотря на пожар, в компании уверяют, что первый концерт в историческом здании планируется в 2024 году.
Пожарных к зданию консерватории, где с 2012 года идут реставрационные работы, вызвали сегодня к 12:46. На локализацию у МЧС ушло почти 1,5 часа. Огонь разгорелся на первом этаже четырёхэтажного здания и распространился на 100 квадратных метров. Затянувшаяся реконструкция не раз привлекала внимание президента РФ Владимира Путина. Совсем недавно КГИОП показывал, как проходят реставрационные работы в консерватории и как сейчас выглядят расписанные стены в перекрытии фойе зала Глазунова.
Подробная информация о пожаре — в онлайн-трансляции.