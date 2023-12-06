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    Пожар в Консерватории

    Подрядчик: пожар в Петербургской консерватории не затронул отреставрированные локации

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Пожар, произошедший в Петербургской консерватории 6 декабря, не нанес ущерба уже отреставрированным локациям, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе подрядной организации АО «Политехстрой».

    «Возгорание произошло в складских помещениях и не затронуло уже отреставрированные локации, такие как Малый зал имени Глазунова, домовую церковь, парадную лестницу и другие», — рассказали в пресс-службе компании.

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    По словам подрядчика, возгорание не повлияет на срок ввода консерватории в эксплуатацию. Реконструкция здания продолжается в соответствии с графиком. В ППК «Единый заказчик» отмечают, что последствия возгорания будут устранять силами подрядной организацией. Несмотря на пожар, в компании уверяют, что первый концерт в историческом здании планируется в 2024 году.

    Пожарных к зданию консерватории, где с 2012 года идут реставрационные работы, вызвали сегодня к 12:46. На локализацию у МЧС ушло почти 1,5 часа. Огонь разгорелся на первом этаже четырёхэтажного здания и распространился на 100 квадратных метров. Затянувшаяся реконструкция не раз привлекала внимание президента РФ Владимира Путина. Совсем недавно КГИОП показывал, как проходят реставрационные работы в консерватории и как сейчас выглядят расписанные стены в перекрытии фойе зала Глазунова.

    Подробная информация о пожаре — в онлайн-трансляции.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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