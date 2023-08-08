«Ну это просто уже... Не буду дальше говорить». Путин прокомментировал реставрацию консерватории в Петербурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал затянувшуюся реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Объект обсуждали на совещании по вопросу развития строительной отрасли, которое прошло 8 августа в Кремле. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
На вопрос, когда будут закончены работы, главе государства ответили, что это произойдет в 2024 году. «Точно? Ну это просто уже... Не буду дальше говорить. Строители не любят музыку. Такого не может быть! Интеллигентные люди!» — ответил президент.
Консерватория является одним из наиболее известных петербургских долгостроев, по первоначальному плану завершить реставрацию памятника должны были еще в 2019 году. История попыток восстановления здания насчитывает уже больше десятка лет. В 2014 году здание опустело — консерватория и все ее имущество «переехали» в помещения на Глинки, 2. Зданию на Театральной площади с тех пор долго не везло с подрядчиками.
Первым подрядчиком консерватории было ЗАО «СтройФасад», затем — компания «БалтСтрой», с обеими были расторгнуты контракты. Затем на объект заходил «Меандр», на тот момент одна из наиболее известных компаний-реставраторов, которая через два года после заключения контракта сама от него отказалась.
Некоторое время в здании не велись никакие работы. С места ситуация сдвинулась только в 2020 году, когда на проблему обратил внимание Владимир Путин. После этого был заключен контракт с новым подрядчиком — московским «Политехстроем», который и ведет работы в настоящее время. Контроль за работами передали от Минкульта госкорпорации «Единый заказчик в сфере строительства». «Политехстрой» показывал, как движутся работы в 2022 году, а также «Фонтанка» показывала, как движется процесс в июле 2023 года. Планируется, что работы завершатся в 2024 году.