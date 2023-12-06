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    Пожар в Консерватории

    Огонь в петербургской Консерватории обуздали

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    Почти полтора часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать пламя, разгоревшееся в реконструируемом здании петербургской Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 6 декабря.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Театральной площади, 3, локализовали к половине третьего часа дня. Огонь остановили на площади в сто квадратных метров. На месте продолжают работать 36 огнеборцев.

    МЧС России

    «Погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

    Улица Глинки до улицы Декабристов перекрыта. «Стоит колом Декабристов от Лермонтовского. Поворот с Декабристов к улице Труда есть», - рассказывают очевидцы.

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    Пожарных к зданию Консерватории, многолетняя реконструкция которого должна быть завершена в 2024 году, вызвали в 12:46. Как рассказал подрядчик, загорелся склад внутри помещений.

    Возгоранию присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности 1-БИС.

    Все, что известно, рассказываем в онлайн-трансляции.

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